Tesla 2022 için Rekor Satış Rakamları Açıkladı

Tesla harika bir 2022 geçirdi ve şirket herkesin de bunu bilmesini istiyor. Tesla, hem dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) hem de artık geride kalan tüm yıl için satış rakamlarını yayınladı.

Rekor kıran 4. Çeyrek, Tesla’nın 20.613 Model S ve Model X araç ürettiğini ve 17.147 adet teslim ettiğini gördü. Bununla birlikte, tartışmasız şampiyonlar, toplam 419.088 adet üretilen ve 388.131 teslimatla Model 3 ve Model Y idi; bu çeyrekte toplam 439.701 otomobil üretildi ve 405.278 teslim edildi.

Tesla, 2022’nin tamamı boyunca 71.177 Model S ve Model X otomobil üretti ve bunların 66.705’ini teslim etti. Model 3 ve Model Y üretimi 1.298.434 adet olarak gerçekleşti ve 1.247.146 adet teslim edildi. Bu nedenle, yıl için genel toplam 1.369.611 üretilmiş araba ve 1.313.851 teslim edilmiş arabayı toplar.

2021’e kıyasla üretim %47, teslimatlar ise %40 arttı. Tesla, “yıl boyunca COVID ve tedarik zinciriyle ilgili önemli zorluklara” rağmen bu rekor sayılara ulaşmasına yardımcı olan tüm müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, hissedarlarına ve destekçilerine teşekkür etmek için zaman ayırdı.