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Tesla, Araçlarına Yuvarlak Direksiyon Seçeneğini Ekledi

Elon Musk kısa süre önce modellerinin klasik yuvarlak direksiyona sahip olmayacağını söylemişti, ancak Tesla kaybetti ve yuvarlak direksiyon simidini seçeneklere ekledi.

Cemre Yılmaz

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tesla yuvarlak direksiyon

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Musk, Tesla Model X ve S Plaid‘in asla standart bir direksiyon simidine sahip olmayacağını tweetledi, ancak neyse ki sağduyu galip geldi ve yuvarlak direksiyon seçeneği artık mevcut.

Tesla, kısa bir süre önce Çin’deki çevrimiçi mağazasına, sipariş sürecinde tartışmalı boyunduruk ile klasik bir direksiyon simidi arasında seçim yapmanızı sağlayan seçeneği ekledi. Şirket aynı anda standart direksiyon simidinin kullanılabilirliğini ve Model X ve Model S Plaid‘in ülkedeki resmi fiyatlandırmasını duyurdu.

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İki seçenek arasında fiyat farkı yoktur, bu yüzden gerçekten kişisel tercihe bağlıdır. Bununla birlikte, geleneksel direksiyon, görünüşe göre teslimatı Mart 2023‘e itiyor – çok uzun bir bekleme değil, dikkate alınması gereken bir şey.

Bu araçların çoğu zaten direksiyon boyunduruğuyla satıldı ve şimdi Tesla’nın kendisinden bir güçlendirme seçeneği alıyorlar. Kurulum dahil olmak üzere Tesla Hizmeti aracılığıyla oldukça makul olan 700,00 ABD dolarına mal oluyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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