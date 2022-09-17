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Tesla, Çin’deki Model 3 ve Y teslimatları için bekleme sürelerini tekrar azalttı

Tesla, Çin'deki çoğu model için bekleme sürelerini kısaltmaya devam ediyor ve tüm modeller için beklenen teslimat döngüsünün 1 haftada başlamasını sağlıyor. Yerel basın bugün erken saatlerde birkaç Tesla satış temsilcisinin az sayıda mevcut Model 3 ve Model Y aracının şu anda satışa sunulduğunu söylediğini aktardı.

Ahmet Ekinler

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Tesla, Çin'deki Model 3 ve Y teslimatları için bekleme sürelerini tekrar azalttı

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Tesla’nın Şanghay’daki fabrikası hızla yükselirken, şirket Model 3 ve Model Y arabaları için teslimat bekleme sürelerini yeniden kısalttı. Bunlar Tesla’nın şu anda Çin’de ürettiği tek iki model.

Giriş seviyesi Model 3’ün beklenen teslimat döngüsü önceden 6-10 haftaydı ve şimdi 1-8 hafta iken, çift motorlu Performans versiyonunun 6-10 yerine 1-10 haftalık bir sürede gelmesi bekleniyor. Model Y bekleme süresi ise sadece 1-4 hafta. Uzun Menzilli versiyonun artık 10-14 hafta yerine 1-10 hafta içinde gelmesi bekleniyor. Aynısı Model Y Performance için de geçerli.

Model 3 279.000 Yuan’dan (39.000 $) başlarken Model Y 316.900 Yuan’dan (45.000 $) başladığı için fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

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KaynakGsmarena

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