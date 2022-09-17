Tesla, Çin’deki Model 3 ve Y teslimatları için bekleme sürelerini tekrar azalttı

Tesla’nın Şanghay’daki fabrikası hızla yükselirken, şirket Model 3 ve Model Y arabaları için teslimat bekleme sürelerini yeniden kısalttı. Bunlar Tesla’nın şu anda Çin’de ürettiği tek iki model.

Giriş seviyesi Model 3’ün beklenen teslimat döngüsü önceden 6-10 haftaydı ve şimdi 1-8 hafta iken, çift motorlu Performans versiyonunun 6-10 yerine 1-10 haftalık bir sürede gelmesi bekleniyor. Model Y bekleme süresi ise sadece 1-4 hafta. Uzun Menzilli versiyonun artık 10-14 hafta yerine 1-10 hafta içinde gelmesi bekleniyor. Aynısı Model Y Performance için de geçerli.

Model 3 279.000 Yuan’dan (39.000 $) başlarken Model Y 316.900 Yuan’dan (45.000 $) başladığı için fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik söz konusu değil.