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Tesla Cybertruck Kaliforniya Yollarında Göründü

Resmi özellikler henüz açıklanmamış olsa da Musk, Tesla Cybertruck'ın dört motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine, 14.000 lbs'ye kadar çekme kapasitesine ve sadece 2,9 saniyelik 0-60 mil / saat hıza sahip olacağını belirtti. Cybertruck'ın tek bir şarjla 500 mil menzile sahip olması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Tesla, Cybertruck’ı 2019’da duyurdu. Duyurudan bu yana, merakla beklenen bu araçta pek bir ilerleme görmedik. Ancak şirket, üretimi iptal etmediğini ve 2023’ün ortalarında başlayacağını doğruladı.

Bu, şirketin dördüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında CEO Elon Musk tarafından doğrulandı. Tesla Cybertruck’ın Kaliforniya’da son zamanlarda görülmesi, Musk’ın doğruyu söylediğini gösteriyor.

Kısa bir süre önce Kaliforniya, Palo Alto’da Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafla bir beta Cybertruck görüldü. Resim, önceki resimlere kıyasla daha şık üçgen şekilli bir ayna ve biraz daha kısa arka bagaj kapağı da dahil olmak üzere tasarımda yapılan birkaç küçük güncellemeyi gösteriyordu.

Resmi özellikler henüz açıklanmamış olsa da Musk, Tesla Cybertruck’ın dört motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine, 14.000 lbs’ye kadar çekme kapasitesine ve sadece 2,9 saniyelik 0-60 mil / saat hıza sahip olacağını belirtti. Cybertruck’ın tek bir şarjla 500 mil menzile sahip olması bekleniyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre Cybertruck için ön sipariş veren kişi sayısı 1,5 milyonu aştı. Ancak bunun Tesla’nın 1.5 milyon Cybertruck sattığı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Şirket şu anda her ön sipariş için 100 dolar depozito alıyor ve aracın tam fiyatını almaya hazır olmasını bekliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTwitter

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