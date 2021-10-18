Tesla Cybertruck ne zaman geliyor?

Tesla Cybertruck, ana hat S, 3, X, Y serisinin dışındaki ikinci büyük Tesla aracıdır. 2021 yılının sonlarında çıkması beklenen Cybertruck 2022 yılına ertelendi. Bu ertelenme Tesla tarafından da doğrulandı. Cybertruck hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız okumaya devam edin.

Tesla Cybertruck hakkında bildiğimiz her şey, çıkış tarihi, özellikleri, menzili, teknik özellikleri, aksesuarları ve daha fazlası.

Cybertruck, üstün dayanıklılık ve yolcu koruması için yapılmış bir dış kabuk ile üretilmiştir. Neredeyse aşılmaz bir dış iskeletle başlayarak, Ultra Sert 30X Soğuk Haddelenmiş paslanmaz çelik yapısal kaplamadan Tesla zırh camına kadar her bileşen üstün güç ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.

Tesla Cybertruck Çıkış Tarihi

Tesla, Cybertruck’ı 2019’da tanıtıldığında, elektrikli kamyonetin 2021’in sonunda piyasaya çıkacağını söylemişti.

Geçen yıl, zaman çizelgesi yaklaştıkça Cybertruck’ın ertelenebileceğine dair işaretler vardı.

Öncelikle Tesla, elektrikli kamyonetin mühendislik tasarımını henüz yeni tamamladı.

CEO Elon Musk, Tesla’nın tamamen yeni üretim süreçleri gerektiren çelik dış iskelet gövdesi gibi özellikler nedeniyle Cybertruck’ı üretime sokma konusunda bazı zorluklarla karşılaşacağı konusunda da uyardı.

Bu endişelere ve “2021’in sonu” zaman çizelgesinin yaklaşmasına rağmen Tesla, Cybertruck üretiminin ertelendiğini doğrulamakta çekingen görünüyordu.

Geçen ay Q2 2021 mali sonuçlarının açıklanması sırasında Tesla aynı zaman çizelgesini korudu ve yalnızca Cybertruck üretiminin Model Y’den sonra Gigafactory Texas’ta başlayacağını belirtti:

“ Model Y’nin ardından Austin üretimi için halihazırda planlanan Cybertruck’ın sanayileşmesi konusunda da ilerleme kaydediyoruz. ”

Model Y üretiminin yıl sonuna kadar Gigafactory Texas’ta başlaması gerekiyordu, bu yüzden Cybertruck üretiminin bu yıl başlama olasılığını ortadan kaldırmıyor, ancak zaman çizelgesini olası kıldı.

Ancak birkaç hafta sonra Tesla, Cybertruck’ın 2022’ye ertelendiğini doğruladı.

Tesla, sipariş sayfasında, konfigüratörün “üretim 2022’ye yaklaştığında” hazır olacağını doğrulamak için dipnotları güncelledi:

Tesla’nın daha önce iki üst seviye varyantın, Dual Motor ve Tri-Motor’un önce geleceğini söylemesine rağmen, not Cybertruck’ın üç çeşidi için de aynı.

Tesla’nın web sitesinde Cybertruck için başka bir zaman çizelgesinden bahsedilmiyor.

Şu anda ABD’de ilk elektrikli araç piyasaya sürmek için bir yarış var. Tesla, hiçbir zaman piyasaya ilk çıkan en muhtemel rakip olarak görülmedi, ancak bu gecikme de yardımcı olmayacak.

Ancak, gecikme yaşayan tek model bu Cybertruck değil.

Rivian kısa süre önce R1T elektrikli kamyonetinin üretimini Temmuz’dan Eylül’e erteledi.

Lordstown, elektrikli araçlarını piyasaya sürmekte de sorunlar yaşıyor. GM’nin Hummer EV‘yi yıl sonuna kadar ABD’de teslim etmesi bekleniyor ve Ford gelecek yıl F150 Lighting modelini piyasaya sürüyor.

Cybertruck gecikmesi beklenirken, Tesla’nın Cybertruck için 1 milyonun üzerinde rezervasyon aldığını bildirildiği için birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak.