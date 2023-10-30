Tesla, Cybertruck tanıtım etkinliği duyurdu – Fakat bir sorun var!

Çığır açan elektrikli araç üreticisi Tesla, Cybertruck‘ın merakla beklenen tanıtımını kutlamak için benzersiz bir yaklaşım benimsiyor. Şirket beklenmedik bir hamleyle, hissedarlarına büyük Cybertruck teslimat etkinliğine katılma şansı veren bir piyango sistemi uygulamayı tercih etti. Ancak, bir sorun var – herkes bilet alamıyor. Katılabilmek için hissedar olmanız gerekiyor, hem de herhangi bir hissedar değil, 30 Eylül itibariyle hisse sahibi olan bir hissedar.

Modern otomobil mühendisliği dünyasında önemli tartışmalara ve hayranlık uyandıran bir araç olan Cybertruck’ın başlangıçta üçüncü çeyreğin sonunda yollara çıkması planlanıyordu. Ancak, Tesla’nın önceki zaman çizelgelerinden bazıları gibi, bu da biraz iyimser olduğunu kanıtladı. Son teslim tarihi Ekim ayı başında sessizce geçti. Yine de Tesla meraklıları, şirketin üçüncü çeyrek sonuçları sırasında Cybertruck’ın büyük çıkışının 30 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurmasıyla kutlama yapmak için bir nedene sahip oldular.

Şimdi merak edebilirsiniz, neden bir piyango? Tesla’nın resmi açıklaması, bu sistemin “adaleti en üst düzeye çıkarmak için” yürürlükte olduğu yönünde. Ancak, Tesla’nın geçmişteki etkinliklerini takip ediyorsanız, dramatik olana karşı bir tutkuları olduğunu bilirsiniz. Dolayısıyla, bu piyango sistemi bir sürpriz unsuru eklese de, bazı VIP’lerin ve influencer’ların altın biletlerini güvence altına almak için başka yollar bulmaları şaşırtıcı olmaz. Tavsiye kredilerini hatırlıyor musunuz? Bu özel etkinlik için geçerli olmasalar da, Tesla’nın geçmişte topluluğunu nasıl ödüllendirdiğinin sadece bir örneğidir.

Eğer siz de bir hissedar iseniz ve bu etkinliğin bir parçası olmak istiyorsanız, işte yapmanız gerekenler. Yeni başlatılan Cybertruck teslimat etkinliği web sitesini ziyaret edin (bağlantı aşağıda verilmiştir). Web sitesi ayrıntılar açısından nispeten minimalist olsa da, çekilişe katılmak için basit bir yöntem sunuyor. Etkinliğin Teksas Austin’in güneydoğu köşesinde yer alan 1 Tesla Road adresindeki Tesla Gigafactory’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Katılabilecek hissedarların tam sayısına gelince, Tesla bu bilgiyi göğsüne yakın tutuyor.

Hissedar statünüzü doğrulamak göz korkutucu bir görev değil. Tesla hesabınıza giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra, Tesla’nın konferans görüşmeleri için işbirliği yaptığı bir platform olan Say aracılığıyla durumunuzu hızlı bir şekilde onaylayabilir ya da manuel doğrulamayı tercih edebilirsiniz. İkincisi için, komisyoncunuzdan bir beyan sağlamanız gerekir. Bu beyan adınızı, sahip olduğunuz hisse sayısını içermeli ve 30 Eylül 2023 tarihli olmalıdır. Gizlilik konusunda içiniz rahat olsun – hesap numaranız ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi çıkarabilirsiniz.