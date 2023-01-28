Tesla Cybertruck Üretimi 2024’e Ertelendi!

Tesla’nın tuhaf görünümlü Cybertruck’ının, ilk olarak 2019 Kasım’ında duyurulduktan sonra bu yılın ortalarında seri üretime başlaması gerekiyordu. Bunun gibi ultra uzun geliştirme döngüleri ne yazık ki elektrikli araçlar için sıra dışı değil, ancak hazır olun bazı kötü haberler için. Cybertruck seri üretimi 2024’e kadar ertelendi.

Tesla CEO’su Elon Musk, bugünkü dördüncü çeyrek kazanç röportajında, bazı imalatların “bu yaz” başlayacağını ancak seri üretimin 2024’e kadar gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Bu, Cybertruck isteyen çoğu kişinin kesinlikle bir Cybertruck kullanmayacağı anlamına geliyor.

Tesla, gövdesini üretecek dökümler de dahil olmak üzere Cybertruck’ın Austin, Teksas’taki fabrikasında montajı için gerekli üretim ekipmanlarını en azından kurmaya başladı.

Cybertruck’ın üretimi daha önce de ertelenmişti. Başlangıçta 2021’in sonlarında başlaması gerekiyordu, ancak COVID nedeniyle ertelenmişti. Ardından, yaklaşık bir yıl önce, seri üretim için “2023 ortası” sözünü aldık ve bu da artık gerçekleşmeyecek ne yazık ki.

Cybertruck’ın geniş çapta satın alınabilecek gerçek bir ürün haline gelmesini endişeyle bekliyorsanız, bilmelisiniz ki Musk geçen yıl yatırımcılara onun teknik özelliklerinin ve fiyatının yıllar önce açıklanandan farklı olacağını söylemişti. Bu bağlamda “farklı”nın daha pahalı anlamına geldiğini öğrenmek sizi muhtemelen şaşırtmayacaktır: nihai model, güya ilk hedef olan 39.900 dolardan fazla olacak.