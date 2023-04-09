Tesla Fiyat İndirimi Yapmaya Devam Ediyor!

Tesla, Paskalya’nın biraz daha fiyat indirimi yapmak için mükemmel bir zaman olduğuna karar verdi. Tesla’nın ABD web sitesinde ürün yelpazesindeki her modelin fiyatları bir gecede güncellendi ve küresel sitelerin yakında bunu takip etmesini bekliyoruz.

Şirket, Ocak ayında tüm dünyayı şaşırtan ve showroom’larında protestolara neden olan bir düşüşle fiyatlarını düşürmeye başladı. Şirket yılmadan devam etti ve Şubat ayında fiyatları tekrar düşürdü. Tesla fiyatları en son Mart ayında Model S ve Model X alıcıları için daha fazla tasarruf sunduğunda değiştirmişti.

Bugün kapıdan ilk çıkan, şimdi 41.990 dolardan veya dünden 1.000 dolardan daha az olan Model 3. Şirket, LFP bataryasının Çin’de üretilmesi nedeniyle artık tam elektrikli araç vergi kredisine hak kazanmadığı için giriş seviyesi modeli rekabetçi tutmaya çalışıyor. Performans donanımı da 1.000$ indirim alıyor ve şimdi 52.990$‘dan başlıyor.

Türkiye’de de satışlarına başlayan Tesla Model Y daha da büyük bir fiyat indirimi alıyor. Long Range versiyonu şimdi 52.990 $’dan başlıyor, bu da dünkü maliyetinden tam olarak 2.000 $ daha az. Yeni sürüm Model Y AWD ilk kez 49.990$‘dan piyasaya sunuldu ve Performance modeli şimdi 56.990$‘dan başlıyor, bu versiyonu da yine 2.000$ daha az.

Hem Tesla Model S hem de Model X en büyük indirimi alıyor. İki lüks modelin fiyatları dün geceye göre 5.000 $ daha düşük. Model S şimdi 84.990 dolardan başlıyor ki bu son indirim sayesinde şimdiye kadarki en ucuzu – geçen yılki başlangıç fiyatı 120.000 dolardı. Model S Plaid ise geçen yıla göre 25.010 $ daha az olan 104.990 $‘ dan başlıyor.

Model X 94.990$‘a düştü ve Model X Plaid şimdi 104.990$‘dan başlıyor, bu da Model S Plaid ile tam olarak aynı fiyat. Yapılması gereken bazı zor seçimler olacak.

Peki bu fiyat indirimlerini yönlendiren nedir? Tesla, rekor düzeydeki en iyi ilk çeyreği geçirmesine rağmen, şirket aynı zamanda şimdiye kadarki en yüksek satılmamış envantere de sahip. Tesla, transfer gecikmeleri ve transferdeki bazı araçların stokta sayılması nedeniyle envanterinin daha yüksek olduğunu iddia etmeye çalıştı, ancak bu fiyat indirimi farklı bir hikaye anlatıyor. Piyasa sakinleşiyor, müşterilerin daha fazla seçeneği var ve Tesla tüm arabaları istediği kadar hızlı satamıyor. Bu durum, arabaları her zaman talep gören şirket için yeni bir alan gibi gözüküyor.