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Tesla Hindistan’da Fabrika Kurmak İstiyor

Cemre Yılmaz

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Geçen yıl Tesla, Hindistan hükümetinden otomobillerdeki ithalat vergisini %100’e kadar çıkabileceği için düşürmesini istedi. Hükümet, otomobil üreticisinin araçlarını ülke içinde üretmesini tercih ederek reddetti, Tesla ise pazarı önce ithalatla test etmek istedi. Sonuç olarak şirket, Hindistan’da araba satma planlarını askıya aldı. Şimdi ise sevilen elektrikli araç üreticisi Tesla, gelecek planı olarak Hindistan’da fabrika kurmayı ele aldı.

Görünüşe göre Tesla, Hindistan’da hem iç pazar hem de ihracat için elektrikli araçlar inşa edecek bir fabrika kurmayı önerdiği için bu konudaki fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Bu bilginin “konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan bir kaynaktan” geldiği iddia ediliyor.

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Aynı kaynak, yeni bir fabrika teklifinin Tesla tarafından Hintli yetkililere belirli bir yer veya yatırım tutarı olmadan sunulduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Tesla bu sefer vergilerin düşürülmesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Reuters’in haberine göre, üst düzey Tesla yöneticileri bu hafta “yerel parça tedariki ve diğer konuları” görüşmek için hükümetle görüşmek üzere Hindistan’dalar.

Tesla heyeti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ofisinin yanı sıra diğer bakanlıklardan yetkililerle bir araya geldi, bu nedenle zamanlama, böyle bir teklifin Hintli yetkililere sunulması için kesinlikle uygun. Müzakerelerin daha da ileri gideceğini, yer ve yatırım tutarıyla ilgili ayrıntılara girileceğini, yetkililerin teklifin şu anki muğlak haliyle onaylanmasının ardından teşvik müzakerelerine geçileceğini varsayıyoruz, çünkü bu işler genel olarak böyle bir hal alıyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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