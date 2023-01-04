Tesla, İhlal Sebebiyle 2,2 Milyon Dolar Ceza Aldı!

Tesla yeni yıla harika bir başlangıç yapıyor – 2023, şirketin en büyük satışları açıklamasıyla başladı, ancak yine de analistlerin beklentilerini karşılayamadı. Ardından şirketin ikinci sorumlusu olarak Tom Zhu’nun atanması geldi ve şimdi Tesla’nın reklam uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldığına dair haberlerimiz var.

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Şirket, reklam yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Güney Kore’deki antitröst kurumu tarafından 2,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Tesla’nın Ağustos 2019’dan bu yana Güney Kore’deki resmi web sitesinde Supercharger’larının sürüş menzili, yakıt verimliliği ve performansı konusunda tüketicileri yanılttığını duyurdu. KFTC’ye göre, Tesla araçlarının sürüş menzili abartılmıştır ve reklamı yapılan aralığa kıyasla soğuk havalarda %50,5’e kadar düşebilir.

Tesla, web sitesinde, aracı ön koşullandırmak için harici güç kaynaklarının kullanılması ve enerji kullanımını izlemek için güncellenmiş Energy uygulamasının kullanılması gibi kış sürüşü için öneriler sunar. Ancak internet sitesinde, sıfırın altındaki sıcaklıklarda araçların sürüş mesafesinin düşebileceğinden söz edilmedi.

Bu nedenle Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Tesla’nın aldatıcı reklamcılık yaptığını ve elektrikli araçlarının sürüş menzilini, şarj hızını ve potansiyel maliyet tasarruflarını abarttığını belirtti. Soruşturma Şubat ayında başladı ve sonuç olarak Tesla web sitesinin Korece versiyonunu değiştirdi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’na göre Tesla, 2015 yılında yerel bir ofis açtığından bu yana Eylül 2021 sonu itibarıyla ülkede 45.812 elektrikli araç sattı. Bu, Tesla’ya Güney Kore’de %13’lük bir pazar payı sağladı.