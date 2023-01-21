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Tesla, Isı Pompası Teknolojisini Video ile Anlattı

Elektrikli de olsa çoğu araç ısı pompası kullanmak zorundadır diyebiliriz. Peki Tesla ısı pompası teknolojisini nasıl anlatıyor? Videoyu izleyelim.

Cemre Yılmaz

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Çoğu elektrikli aracın ısı pompaları yoktur, ancak olması gerekmektedir. Sözlük tanımımızın ayrıntılı olarak açıkladığı gibi; elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu arabaların kullandığı ısıtma sistemini kullanma yeteneğine sahip değildir. Motorlu arabalar, motor egzoz ısısını yeniden kullanır, ancak açıkçası bir elektrikli araçta böyle bir şey yoktur. Peki Tesla kendi ısı pompası teknolojisini nasıl oluşturuyor?

Tesla belki de bu gerçeklerin çoğu kişi tarafından yeterince bilinmediğini düşünüyor ve bu yüzden şirket bugün resmi YouTube kanalına yeni bir tanıtım videosu yüklemeye karar verdi. Ve evet, video tam da ısı pompalarıyla ilgili – özellikle Tesla’nın ısı pompaları ve sahip olmanın neden olumlu olduğu. Aşağıdaki videodan kendiniz de bir göz atın:

Videoyu izleyemediyseniz, bir ısı pompasının temelde bir klima olarak nasıl tersine döndüğünü ayrıntılarıyla anlatıyor. Tesla, ısı pompasını ilk olarak Model Y‘de tanıttı ve o zamandan beri şirketin tüm elektrikli araç portföyüne girdi.

Tesla’nın ısı pompası, kullanıldığı arabaya onlarca bileşen eklememek için olabildiğince basit olacak şekilde tasarlandı. Isı pompası ile, koşullara bağlı olarak, içini ısıtmak için üç ila dört kat daha az enerji kullanıyor olabilirsiniz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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