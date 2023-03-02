Tesla Model 3 Highland Üretimi Eylül’de Başlayacak

Reuters’in son raporuna göre Tesla, Şangay Gigafactory’de Model 3 modelinin güncellenmiş versiyonu olan Highland’in üretimine başlamak için ileri düzeyde hazırlıklar yapıyor. Donanım yenileme çalışmaları şimdiden yapılıyor ve kod adı Project Highland olan Model 3, Eylül ayında üretime girecek.

Kamuflajlı Model 3’ün daha önce gördüğümüz fotoğrafları, güncellenmiş donanıma ve revize edilmiş dış görünüme sahip elektrikli sedanı gösteriyor. Yeni tamponlar, yeni ve geliştirilmiş kameralar ve büyük olasılıkla güncellenmiş bir sensör paketi olacak. Üstelik iç mekan da yenileniyor.

Tesla, hem güncellenen Model 3 hem de Model Y ile üretim maliyetlerini düşürmek istiyor ve iç kaynaklara göre şirket, elektrikli arabalarının cazibesini artırmak istiyor. Bu, umarız her iki araba için de iyi görünen güncellemelere dönüşeceği anlamına gelir.

Tesla’nın tedarikçileri topladığı ve hem dış hem de iç kısımdaki güncellenmiş bileşenler hakkında teklif istediği rapora göre, güncellenen Model Y‘nin kod adı Project Juniper olacak. Project Juniper’in Eylül veya Ekim 2024‘te üretime geçmesi planlanıyor.

Tesla, Yatırımcı Günü’nü Giga Texas’ta düzenliyor ve şirket, bir sonraki elektrikli araç platformuyla ilgili güncellemeleri paylaşacak. Platform yaklaşmakta olan Tesla Model 2‘yi destekleyecek ve büyük olasılıkla Meksika’daki gelecekteki Gigafactory’de üretilecek. Bugün Tesla, hayranları ve hissedarları için yoğun bir gün olacak gibi şekilleniyor.