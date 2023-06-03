Tesla Model 3 Stokunu Temizliyor!

Yenilenen Model 3‘ü bir süredir duyuyoruz ve aracın nasıl görüneceğine dair iyi bir fikrimiz bile var. Ve geçen ay şirketin Model 3 fiyatlarını düşürdüğü ve şimdi fiyat etiketini bir kez daha düşürdüğü göz önüne alındığında mevcut stokunu temizlediğini fark ediyoruz.

Bugün açıklanan yeni envanterde Model 3‘ler için 2.246 €‘luk agresif bir indirimle Tesla’nın eski 3’lerinden kurtulmaya ve yenilerine yer açmaya çalıştığı aşikar. Sadece birkaç gün önce Şangay fabrikası Model 3 üretimini bile durdurdu.

Her neyse, stoktaki Model 3’ün başlangıç fiyatı şu anda herhangi bir teşvik hariç 35.250 € ve 3.494 € vergi kredisini uyguladığınızda araç 31.760 €‘dan başlıyor. Bu da Tesla’nın Model 3’ü ABD’de 32.600 €‘nun altında fiyatlandırma hedefinin neredeyse 900 € altında. Model 3’ün kirası da şimdi ayda 343 €’ya düşürüldü. Elbette, yeni indirim, özel yapım siparişler için geçerli değildir.

Yenilenen Model 3‘ün bu yılın ikinci yarısında bir ara sokaklara çıkması beklendiğinden Tesla için her şey oldukça iyi hizalanıyor.