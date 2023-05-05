Tesla Model 3 ve Y Fiyatları Tekrar Yükseldi

Tesla’nın fiyatlandırması, bu yılın başından beri sürekli yukarı ve aşağı değişikliklerle bir roller coaster oldu. Bu fiyat değişikliği ABD ve Çin’deki Model 3 ve Model Y fiyatları için artış ifade etse de, genel eğilim hala aşağı yönde.

İyi haber şu ki, fiyat artışı oldukça mütevazı. Her iki model için de ABD’de 250 dolar ve Çin’de 2.000 CNY zam geldi. Önceki fiyat değişikliklerinden yola çıkarak, Avrupa pazarı muhtemelen bu artışları hızlıca takip edecek, ancak Avrupa için de fiyat artışının aynı derecede küçük olduğunu umuyoruz.

Son zamanlarda birisinin Tesla fiyatlarını takip etmesi giderek zorlaşıyor, ancak bazıları mevcut artışın potansiyel alıcılara daha fazla artış olabileceğini ve alıcıların daha fazla kesinti bekleyerek alımları daha fazla ertelememesi gerektiğini belirtmek için kullanıldığına inanıyor.