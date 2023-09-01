Tesla Model 3 Yenilendi – daha uzun menzil sunuyor

Tesla, yeni ve geliştirilmiş Model 3 ile tekrar ilgi odağı oldu. “Yenilenmiş” Model 3 daha fazla menzil, daha iyi tasarım ve daha fazla özellik vaat ediyor. Tesla bu tanıtımla hepimize bir sürpriz yapmayı başardı, ancak daha büyük sürpriz, yeni modelden ABD’de hiç bahsedilmemesi oldu – görünüşe göre henüz Atlantik’i geçmeye hazır değil. Hadi gelin tüm detayları ile Yeni Model 3’ü ele alalım.

Model 3’ün dış görünümünde sadece görüntüden ibaret olmayan bazı iyileştirmeler var. Artık daha şık görünmesinin yanı sıra aerodinamiği de iyileştiren yontulmuş bir ön ve arka kısma sahip. Bu aerodinamik verimlilik aracın menzilini uzatmaya yardımcı oluyor. Bu arada, araç artık selefinden 2,5 cm daha uzun ve biraz daha alçak. Çok daha iyi, daha olgun ve daha az “kurbağamsı” göründüğüne şüphe yok – küçük ve ince değişiklikler aslında büyük bir fark yaratmış gibi görünüyor.

Yüksek Kaliteli Malzemeler

Tesla’nın rakamlarına göre, güncellenmiş Model 3’ün tahmini menzili uzun menzilli (LR) versiyon için 678 km‘dir. Bu, mevcut modellere göre %11 ila %12 arasında iyi bir artış anlamına geliyor. Yine de bunlar Avrupa WLTP döngüsüne dayanan tahminler, gerçek test sonuçları değil. Amerikalılar, muhtemelen gerçek hayattaki performansa daha yakın olacak EPA rakamlarını görene kadar biraz daha bekleyebilir.

İç mekanda yapılan güncellemeyle artık “salon benzeri” bir atmosfer sunuluyor (çünkü kim trafikte sıkışıp kalmışken kendini bir salonda hissetmek istemez ki?) Yeni ambiyans aydınlatması renk seçenekleriyle tüm kabini çevreliyor ve yeni gösterge paneli kapılara uyum sağlıyor – gerçekten hoş bir saran tasarım.

Arka Dokunmatik Ekran

Bilgi-eğlence sistemi daha fazla ekran alanına sahip ve arka koltuktaki sürücüler, yani yolcular için 8 inçlik yeni bir arka ekran bile var. (Tıpkı Model S ve Model X’de olduğu gibi)

Bir değişiklik şimdiden halktan çok sayıda mutsuz tepki alıyor – direksiyon simidi. İlk bakışta daha küçük ve düz bir tabana sahip biraz daha sportif görünüyor – şimdiye kadar hepsi iyi. Ancak en büyük değişiklik gösterge kollarının olmaması. Tıpkı Model S’te olduğu gibi, yeni Model 3’te de direksiyonun sol tarafında dokunmaya duyarlı gösterge düğmeleri yer alıyor – bazı insanlar bunu seviyor, ancak çoğunluk eski mekanik çözümü tercih ediyor gibi görünüyor.

Müzik severler yeni ses sistemini takdir edeceklerdir. LR modelinde 17 hoparlör, iki subwoofer ve iki amfi bulunuyor. Zaten kullanıcıların iyi diye bahsettiği ses sistemi daha da iyi hale gelmiş. Tesla ayrıca iki telefon için kablosuz şarj ve hareket halindeyken çok önemli Zoom aramaları için geliştirilmiş mikrofonlar gibi başka ekstralar da ekledi.

Odyofil Ses Sistemi

Şık yeni gövdenin altında saklanan değişiklikleri de gözden kaçırmayalım. Güncellenen Model 3, revize edilmiş bir ön süspansiyon geometrisine ve daha güçlü bir yan darbe yapısına sahip, yeni süspansiyon, yeni Hankook lastikleri daha fazla yol tutuşu ve daha az gürültü sağlamayı amaçlıyor ve artık tüm camlar akustik filmle lamine edilmiş iki tabakadan oluşuyor.

Havalandırmalı Koltuklar (Soğutma – Isıtma)

Tüm bu değişiklikler sürüşünüzü daha güvenli ve daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Arka koltuklar bile eski modelle aynı görünümde olmasına rağmen daha fazla konfor için değiştirildi. Ön koltuklar da artık havalandırmalı.

Yenilenen Model 3 üretimi, şirketin en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tesla’nın Şangay’daki Gigafactory’sinde halihazırda devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru yerel ve Güneydoğu Asya sevkiyatlarına başlanacak. Avrupa ve Orta Doğu’daki teslimatların ise Ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor. Cybertruck’ın resmi tanıtımını hala bekliyoruz – sadece teslimat etkinliğinin “yakın” olduğunu söyleyelim.

Tesla Model 3 Renk Seçenekleri

Tesla hepimizi şaşırtmayı başardı ve yeni Model 3 ile birkaç önemli iyileştirme getirdi, ancak unutmayalım ki şeytan ayrıntıda gizlidir. Bize söylenene göre fiyat aynı kalacak ve bu da yeni Model 3’ü tüm iyileştirmelerle daha da iyi bir değer haline getirecek.

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