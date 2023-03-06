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Tesla Model S ve X’in Fiyatlarını Düşürdü

Tesla, satışları artırma çabası içine girerek 2 modelinde fiyat düşüşüne gitti. Bu yıl ikinci kez olan düşüş %10'lara dayandı.

Cemre Yılmaz

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tesla fiyatlarını düşürdü

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Tesla, Model S ve Model X‘in ABD’deki fiyatlarını bu yıl ikinci kez düşürdü.

Tesla’nın web sitesinde görüldüğü gibi, Model S AWD şu anda 89.990$. 5.000$ düşen elektrikli otomobil yaklaşık %5.2 düşmüş oldu. Model S Plaid ise şimdi 114.990 dolardan 109.990 dolara düştü.

Model X daha da keskin bir fiyat indirimi aldı. Tam 10.000$ düşen otomobil şimdi, 109.990 dolardan 99.990 dolara indi. Ekose versiyonu ise 119.990 dolardan (%8,3) 109.990 dolara düştü.

tesla fiyatlarını düşürdü

Elektrikli araçların hiçbiri ABD’de bu ayın sonunda dolacak olan 7.500 $’lık federal vergi teşviğine hak kazanmıyor.

Tesla’nın fiyat indirimleri, çeyrek bitmeden satışları artırma çabası olarak görülüyor. Elon Musk’a göre, insanların bir Tesla’ya sahip olma arzusu “son derece yüksek”, ancak “bir Tesla için ödeme yapma güçleri” sınırlayıcı faktör.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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