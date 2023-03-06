Tesla Model S ve X’in Fiyatlarını Düşürdü

Tesla, Model S ve Model X‘in ABD’deki fiyatlarını bu yıl ikinci kez düşürdü.

Tesla’nın web sitesinde görüldüğü gibi, Model S AWD şu anda 89.990$. 5.000$ düşen elektrikli otomobil yaklaşık %5.2 düşmüş oldu. Model S Plaid ise şimdi 114.990 dolardan 109.990 dolara düştü.

Model X daha da keskin bir fiyat indirimi aldı. Tam 10.000$ düşen otomobil şimdi, 109.990 dolardan 99.990 dolara indi. Ekose versiyonu ise 119.990 dolardan (%8,3) 109.990 dolara düştü.

Elektrikli araçların hiçbiri ABD’de bu ayın sonunda dolacak olan 7.500 $’lık federal vergi teşviğine hak kazanmıyor.

Tesla’nın fiyat indirimleri, çeyrek bitmeden satışları artırma çabası olarak görülüyor. Elon Musk’a göre, insanların bir Tesla’ya sahip olma arzusu “son derece yüksek”, ancak “bir Tesla için ödeme yapma güçleri” sınırlayıcı faktör.