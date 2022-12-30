Tesla Model Y, Kasım ayında Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu

Kasım ayında Tesla Model Y, Avrupa’nın geleneksel olarak en çok satan binek aracı olan Volkswagen Golf’ten daha fazla satış gördü. Sonuç olarak Model Y, o ay için bölgede genel olarak en çok satan binek araç oldu. Bu başarı, elektrikli araçların artan popülaritesine ve Model Y’nin şık tasarımının ve ileri teknolojisinin çekiciliğine bağlanabilir.

Yüzde 100 Elektrikli crossover Model Y, Kasım ayında önemli bir canlanma yaşadı, 19.144 adet sattı ve bir önceki yılın aynı ayına göre %260’ın üzerinde bir artış yaşadı. Eylül ayında Model Y aynı zamanda tüm Avrupa’da en çok satan otomobil oldu. Bu etkileyici satış rakamları, elektrikli araçlara yönelik artan talebi ve özellikle Model Y’ye olan ilgiyi gösteriyor.

Kasım ayında Tesla, bir önceki aya göre %97 artışla toplam 31.820 adet satışla Avrupa’daki satışlarında önemli bir artış gördü. Bu artış, büyük ölçüde, bir önceki yılın aynı ayına göre satışlarında %260 artış kaydeden Model Y’nin etkileyici satışlarına bağlanabilir.

Avrupa’da Toyota Yaris 17.309 adet satışla üçüncü olurken, Dacia Sandero bir önceki aya göre %16 artışla 18.746 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Model Y, bir önceki yılın aynı ayına göre %150 artışla 19.144 adetlik satış hacmiyle bu ay Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu. Aynı zamanda, o ay Avrupa’da satış podyumuna çıkan tek elektrikli araçtı.

Automotive News Europe tarafından bildirildiği üzere Dataforce’un ilk verilerine göre Peugeot 208, bu yıl toplam 193.743 adet satılarak tüm Avrupa’da en çok satan araç oldu. Peugeot 208’in hem geleneksel hem de elektrikli modelleri mevcut ve 2022 yılını Avrupa’nın genel olarak en çok satan aracı olarak bitirmesi bekleniyor.

Altı farklı model, bu yıl en az bir aydır Avrupa’da en çok satan model oldu, ancak bunlardan yalnızca ikisi tamamen elektrikli oldu: Tesla Model 3 (Mart’ta) ve Tesla Model Y (Eylül ve Kasım’da).

Kasım ayında Tesla Model 3, Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya’da en popüler araç olarak Model Y’yi geride bıraktı. Almanya’nın ulusal otomobil ajansı Kraftfahrt-Bundesamt’ın verilerine göre, Model 3 sedan, ülkede kayıtlı en popüler elektrikli otomobil türü olarak Model Y crossover’ı geride bıraktı. Elektrikli araçlar için önemli bir pazar olan Almanya’da Model 3’ün popülerlik kazanması dikkat çekiyor.

Tesla, geçen ay 6.811 Model 3 araç satışı gerçekleştirirken, Almanya’da 3.687 Model Y araç sattı. Önceki ay aynı zamanda Almanya’da güncellenen Model S ve Model X için teslimatların başlangıcı oldu ve Tesla her bir modelden sırasıyla toplam 106 ve 35 adet sattı. Bu satış rakamları, Model 3’ün o ay Almanya’da Model Y’den daha popüler olduğunu ancak her iki modelin de pazarda başarılı olduğunu gösteriyor. Model S ve Model X’in nispeten düşük satışları, ülkedeki diğer modeller kadar popüler olmayabileceklerini gösteriyor. Tabii ki yüksek fiyatları da bu düşüşten sorumlu.

Tesla, geçen ay Almanya’da toplam 10.819 araba için yıldan yıla %93 artışla rekor düzeyde teslimat yaptı. Bu, şirket için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor, çünkü Kasım, ülkedeki en iyi ikinci satış ayıydı ve yalnızca Eylül’den sonra ikinci oldu. Bu güçlü satış rakamları, Almanya’da elektrikli araçlara yönelik artan talebi ve Tesla’nın pazardaki başarısını gösteriyor.

Bu yılın başlarında Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Model Y’nin 2023 yılına kadar tüm dünyada en çok satan otomobil olacağını tahmin etmişti. Model Y’nin iyi performans göstermeye devam edip etmeyeceği ve önümüzdeki yıllarda bu düzeyde bir küresel başarı elde edip etmeyeceği henüz belli değil. Bekleyip göreceğiz.