Tesla Model Y Standart Menzil AWD Geri Döndü!

AWD Model Y’nin Standart Menzili kısa bir aradan sonra geri döndü. Tesla AWD modelini sessizce aramıza döndürdü ve başlangıç için ABD’de stokta sadece 40 adet olmak üzere 64.000 $‘lık bir başlangıç fiyatı koydu.

SpaceX, Tesla, Twitter ve diğer birkaç işletmenin CEO’su Elon Musk, bir süre önce Model Y’nin dünyanın en çok satan arabası olacağına söz verdi. Hala bunun olmasını beklerken, arabanın oldukça iyi sattığını ve kesinlikle elektrikli araba satışlarının zirvesinde olduğunu söylemek gerekiyor.

İlk olarak Twitter kullanıcısı Kilowatts tarafından alınan yeni Tesla Model Y Standart Serisi, 4680 bataryla hücresiyle donatılmış ve 269 mil menzile sahip.

BREAKING: It appears Tesla is has restored the Standard Range AWD Model Y (269mi range) with 4680s built in Texas to their inventory with ~40 currently for sale across the county starting at ~$64,000 just a couple thousand dollars cheaper than a Long Range AWD (330mi range). pic.twitter.com/EPPhBXaPWa — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) January 10, 2023

Tesla’nın son kapsamlı fiyat indirimleriyle, Model Y Long Range‘in etiket fiyatı artık 52.990$, Performance modeli ise 56.990$ civarında. Neden birisi Performans versiyonunu almaktansa 7.000$ daha fazla verip bir Standart Seri satın alsın?

Tesla tarafından şaşırtıcı bir hamle ve ayırt etmesi zor bir hareket doğrusu. Şirket kısa süre önce bir fiyat indirimi çılgınlığına girişti ve Model Y’yi ilk kez 2023 elektrikli araç vergi kredisi eşiğine getirdi. Bunun nedeni yeni 4680 batarya hücrelerinin çok daha pahalı olması mı? Yoksa bu sadece bir hata mı?

Tesla, Model Y’nin üretim kapasitesini haftada 1.000’in üzerine çıkardı ve sonunda yeni, yapısal 4680 batarya hücrelerinin makul bir çıktısına ulaştı. Sonunda şirket, tüm modellerinin yeni hücreler tarafından çalıştırılmasını istiyor, ancak bunun gerçekleşmesini görmemiz biraz zaman alacak.