Tesla Model Y teslimat süreleri artıyor

Tesla geçtiğimiz günlerde başta Model y olmak üzere araçlarında indirime gitmişti. Anlaşılan bu indirimler sektöre pozitif yansımış. Tesla Model Y’nin teslimat sürelerinde zorlanıyor. Bildiğiniz gibi Avrupa’daki üretimden Berlin Gigafactory sorumlu. Geçtiğimiz yıl açılan fabrika mevcut üretim sorunlarını da göz önünde bulundurduğumuzda yeterli oranda üretim gerçekleşmiyor gibi görünüyor.

Daha önce, standart RWD yapılandırması için bekleme süreleri Ocak-Şubat ayları idi ve şimdi Şubat-Mart olarak revize edildi. Uzun Menzilli ve Performans versiyonları da biraz gecikiyor ve Ocak-Şubat döneminde piyasaya sürülecek.

Berlin’deki Gigafactory, sadece Model Y üretiminden sorumlu olduğu için, teslimat sürelerindeki gecikme beklenilen bir durum. Ancak Tesla, Alman hükümetinin genişlemeyi onaylamasıyla üretim kapasitesini artırmak için gerçekten çok çalışıyor gibi görünüyor.