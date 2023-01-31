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Tesla Model Y’nin Direksiyon Simidi Trafikte Düştü!

Yepyeni Tesla Model Y'nin direksiyon simidi, otoyolda giderken aniden düştü. Neyse ki herhangi bir kaza yaşanmadı.

Cemre Yılmaz

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tesla direksiyon simidi

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Yepyeni bir Tesla Model Y‘nin direksiyon simidi, aracın bir New Jersey sakinine teslim edilmesinden sadece 6 gün sonra otoyola düştü.

Twitter kullanıcısı Prerak, ailesiyle birlikte otoyolda giderken aniden yepyeni Tesla Model Y direksiyon simidinin düştüğünü bildirdi. Neyse ki etrafta trafik yoktu ve güvenli bir şekilde kenara çekilmeyi başardı.

Prerak, arabanın çekilmesiyle ilgili tüm süreci ve hatta Tesla destek ile yaptığı görüşmeleri paylaştı. Başlangıçta 103,96 dolarlık onarım faturası tahsil edildi, ancak Tesla daha sonra ücretten feragat etti.

tesla direksiyon simidi
tesla direksiyon simidi

Ancak hasar kaydı verildi ve Prerak, Tesla’ya olan inancını kaybettiğini ve mümkün olsa da olmasa da aracı iade etmek istediğini söylüyor.

Bu, Tesla’nın başına gelen ilk direksiyon düşme olayı değil. 2020’de bir Tesla Model 3’ün direksiyon simidi benzer bir şekilde düştü. Daha önce Ford ve Hyundai, direksiyon simidini direksiyon miline bağlayan cıvatayla ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı, ancak bu büyüklükte bir kaza kaydedilmemişti.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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