Tesla Model Y’nin Direksiyon Simidi Trafikte Düştü!

Yepyeni bir Tesla Model Y‘nin direksiyon simidi, aracın bir New Jersey sakinine teslim edilmesinden sadece 6 gün sonra otoyola düştü.

Twitter kullanıcısı Prerak, ailesiyle birlikte otoyolda giderken aniden yepyeni Tesla Model Y direksiyon simidinin düştüğünü bildirdi. Neyse ki etrafta trafik yoktu ve güvenli bir şekilde kenara çekilmeyi başardı.

Prerak, arabanın çekilmesiyle ilgili tüm süreci ve hatta Tesla destek ile yaptığı görüşmeleri paylaştı. Başlangıçta 103,96 dolarlık onarım faturası tahsil edildi, ancak Tesla daha sonra ücretten feragat etti.

Ancak hasar kaydı verildi ve Prerak, Tesla’ya olan inancını kaybettiğini ve mümkün olsa da olmasa da aracı iade etmek istediğini söylüyor.

Bu, Tesla’nın başına gelen ilk direksiyon düşme olayı değil. 2020’de bir Tesla Model 3’ün direksiyon simidi benzer bir şekilde düştü. Daha önce Ford ve Hyundai, direksiyon simidini direksiyon miline bağlayan cıvatayla ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı, ancak bu büyüklükte bir kaza kaydedilmemişti.