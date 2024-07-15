Ana Sayfa » Otomobil Tesla, Robotaxi Tanıtımını Ekim Ayında Yapacak! Otomobil Tesla, Robotaxi Tanıtımını Ekim Ayında Yapacak! Ayşen Sıla 3 Görüntüleme

Tesla, Ağustos ayı için planlanan çok beklenen Robotaxi tanıtım etkinliğini Ekim’e erteledi. Bloomberg’in bildirdiği bu gecikme, ek prototipler geliştirmek için ekiplere daha fazla zaman vermek amacıyla içsel olarak iletilmiş.

Tesla’nın tasarım ekibi, belirli araç elemanlarını yeniden düzenlemesi istendi. Bu iç iletişim, prototiplerin halka tanıtılmadan önce en yüksek kaliteye ve hazırlığa sahip olmasına yönelik şirketin taahhüdünü vurguluyor.

İlk Duyuru ve Piyasa Tepkisi

Elon Musk, etkinlik için orijinal tarihi sekiz ay önce belirlemişti. Etkinliğe yönelik iyimserlik, Tesla’nın hisse senedi için 257 milyar doların üzerinde piyasa değeri ekleyerek 11 günlük bir kazanç serisi getirdi. Ancak gecikme, Tesla’nın hisse senedini Perşembe günü %8,4 düşürerek Ocak ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşü işaret etti. Buna karşılık, Uber Technologies ve Lyft gibi rakiplerin hisseleri haber üzerine yükseldi; Uber’ın hisseleri %6,1 artarken Lyft’inki %4,6 sıçradı.

Otonom taksi hizmeti konsepti, Elon Musk’ın Tesla için 2016’daki ikinci “ana planı”nda yer alıyordu. Musk, bu projeyi uygun fiyatlı bir elektrikli araç geliştirmenin önüne koymuştu. Ancak yıllar süren tanıtıma rağmen, Tesla’nın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) teknolojisi hâlâ sürekli gözetim gerektiriyor ve araçları tamamen otonom hâle getirmiyor. Bununla birlikte, son zamanlarda Musk ve mühendisleri FSD teknolojisinin potansiyeli konusunda artan bir iyimserlik sergiliyor.

Tesla’nın Son Performansı ve Analist Görüşleri

Tesla, yılın ilk yarısında geçen yıla göre %6,6 daha az araç teslim etti ve ikinci çeyrekte üretimi %14 azaltarak stokları azaltmayı amaçladı. Tesla’nın ürün yelpazesine Cybertruck’ı eklemesi de son dönemdeki odak noktalarından biri oldu.

Wedbush analisti Dan Ives, Robotaxi gösterisinin zamanlamasının içeriğinden daha az önemli olduğunu düşünüyor ve gecikmenin daha sağlam ve iyi hazırlanmış bir etkinliğe yol açabileceğini belirtiyor. Ives, yatırımcıların gecikmeyi endişe etmemelerini, Tesla’nın otonom teknoloji, ortaklıklar ve robotaksi zamanlamasının boğa senaryosu için değişmeden kaldığını vurguluyor.

Nisan ayında belirlenen 8 Ağustos tarihli ilk etkinlik tarihi muhtemelen fazla iyimserdi. Tesla’nın, etkinlik öncesinde prototiplerin kalite standartlarına uygun olmasını sağlaması bekleniyor. Raporlar, Tesla’nın Robotaxi geliştirme için dış kameralarla donatılmış mevcut araç mülklerini kullandığını gösteriyor.

Gecikmeye rağmen, odak noktası etkinliğin içeriği ve prototiplerin hazırlığı üzerinde duruyor. Yatırımcılar ve uzmanlar, Ekim ayındaki ertelenmiş etkinliğin Tesla’nın Robotaxi girişiminin daha ayrıntılı ve etkileyici bir gösterisini sunacağı umudundalar.

Etkinliğin başarısı ve Robotaxi hizmetinin sonraki piyasaya sürülmesi, Tesla’nın otonom araç pazarındaki konumlanması ve teknoloji liderliği için hayati önem taşıyor.