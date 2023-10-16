Tesla SEMI rekabeti gölgede bırakıyor

Her şirketin zirveye oynamak için yarıştığı kamyon taşımacılığının son derece rekabetçi dünyasında, son veriler Tesla‘nın sürünün lideri olarak ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Kuzey Amerika Yük Verimliliği Konseyi (NACFE) kısa bir süre önce Tesla Semi‘nin gerçek dünya koşullarındaki olağanüstü yeteneklerine ışık tutan “Run on Less” etkinliğini düzenledi.

Bu sadece bir showroom vitrini değildi; elektrikli otoyolu teste tabi tutan 18 günlük bir testti. Bu etkinlik sırasında PepsiCo tarafından işletilen bir Tesla Semi günde ortalama 924 kilometre yol kat etti. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, en yakın rakibi Nikola Tre BEV günde sadece 410 kilometre yapabildi. Freightliner eCascadia ve Volvo VNR Electric sırasıyla 291 kilometre ve 282 kilometre günlük ortalamalarla onu takip etti.

Özellikle, Tesla Semis’lerden biri 24 saatlik tek bir sürede 1.732 kilometrelik bir mesafe kat ederek dikkate değer bir başarıya imza attı. Bu kamyon, 750 kilovatlık şarj cihazlarında üç hızlı şarj durağı yaparak bataryayı %47’den %89’a ve ardından %52’ye düşürdü. Bu şarj seanslarının verimliliği ve hızı espresso içmeye benziyordu – hızlı, etkili ve yola devam.

Temiz ulaşım endüstrisi kuruluşu Calstart’ın CEO’su John Boesel, “Tesla’nın performans ve menzil açısından lider olduğunu” kısa ve öz bir şekilde belirtti. Veriler, Tesla Semi’nin etkileyici performansı, özellikle de sektörde yeni bir ölçüt oluşturan süper hızlı şarj yetenekleri hakkında çok şey söylüyor.

Bu kamyonlar hafif yüklü de değildi. PepsiCo, 18 günlük etkinlik boyunca kat edilen kilometrelerin %60’ından fazlasında 32.660 kilogramdan fazla yük taşıyan kamyonların yer aldığını ve sıfır emisyonlu yarı çekici-treyler kombinasyonları için 37.190 kilogram sınırına yaklaşıldığını bildirdi.

Bu etkinlikten elde edilen önemli bir sonuç, elektrikli kamyonların dizel motorlu muadilleriyle eşit şartlarda rekabet edebilme kabiliyetidir. Bu kamyonlar çeşitli depolardan ve sık kullanılan şarj cihazlarından çalıştırılarak elektrikli kamyonların akü menziline ilişkin daha önceki endişeleri ortadan kaldırdı. Tesla’nınki de dahil olmak üzere bu kamyonların neredeyse yarısının vardiyaları sırasında “ikinci şarj etkinliklerine” katılması, elektrikli kamyon taşımacılığının pratikliğini vurgulamaktadır.

Bununla birlikte, Tesla Semis’in otoyollara hakim olduğu bir gelecek hayal etmeden önce, bir uyarı var. Tesla’nın Yarı-Kamyon Mühendisliği Kıdemli Müdürü Dan Priestley’e göre, “Run on Less” etkinliğindeki övgüye değer performanslarına rağmen, Tesla Semi’yi 60 ila 70 adet civarında olduğu tahmin edilen nispeten mütevazı miktarlarda üretti. Yerleşik kamyon üreticileriyle rekabet edebilmek için Tesla’nın üretimini önemli ölçüde artırması gerekiyor.