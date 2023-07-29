Tesla Supercharger V4, 350 kW Destekliyor!

Tesla, Mart ayından bu yana Avrupa’da en yeni V4 Supercharger‘ını piyasaya sürüyor ve Nisan ayından itibaren bunlardan bazıları CCS2’yi destekleyen Tesla olmayan araçlara açıldı. Şimdiye kadar Tesla, V4’ün maksimum şarj kapasitesi konusunda sessiz kaldı, ancak söylentilere göre 350 kW idi.

Şimdi, bu sayı nihayet onaylandı – ama Tesla tarafından değil, dikkat edin. Bunun yerine onay, İngiltere’nin Swindon kasabasında 16 V4 şarj cihazının eklenmesiyle ilgili olarak dosyalanan evraklardan geliyor. Tesla’nın bu şarj cihazları için ayrıntılı özellikler yayınlaması pek olası olmadığından, bu muhtemelen yeteneklerinin şimdiye kadar alacağımız en iyi teyidi.

Tesla’nın V3 Supercharger’ları yalnızca 324 kW‘a kadar çıkıyor, bu nedenle Supercharger V4 kesinlikle daha güçlü – o kadar olmasa da. 350 kW, şu anda elektrikli araçlar tarafından desteklenen en yüksek ana akım şarj hızı. Bu nedenle Tesla, Supercharger ağını diğer markalara açtığından, yeni modüllerin tam olarak bu kapasiteyi desteklemesi şaşırtıcı değil. Şu anda satılan hiçbir Tesla’nın 350 kW’da şarj olamayacağını unutmayın, ancak yaklaşan Cybertruck farklı bir hikaye olacak.

Ayrıca Yeni V4 Supercharger, öncekinden daha minimalist bir tasarıma ve daha uzun bir kabloya sahiptir.