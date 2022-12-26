Tesla-Togg Rekabeti Yeni Yılda Başlıyor!

Uzun zamandır beklenen yerli elektrikli otomobilimiz Togg ile Elon Musk’ın otomobil markası Tesla, aynı dönemde ülkemizde yollara çıkacak. 2023 yılında muhteşem bir rekabet bizleri bekliyor olacak.

Tesla, piyasaya ilk çıktığı zamandan bu yana her zaman en iyi olmayı hedefledi. ABD başta olmak üzere birçok ülkede büyük bir hayran kitlesi bulunan Tesla, Togg ile beraber ülkemizde aynı dönemde satışa çıkacak. İki markanın da kendisini avantajlı gördüğü alanlar bulunuyor. Tesla, marka gücünden yararlanmayı düşünürken, Togg ise yerlilik ve vergi oranını kullanarak rekabette öne geçmek istiyor.

Tesla, 2023 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde lansman yapmayı hedefliyor. Model 3 ve Model Y araçları ile beraber raflarda yerini almak isteyen Tesla, çalışmalarını hızlandırdı. Bununla beraber Togg’da Mart ayı ile beraber satışa çıkacak. Bu iki marka satışlarını online olarak gerçekleştirecek. Tesla ülkemizdeki yatımlarına bir süre ara vermişti ancak geçtiğimiz dönemlerde Tesla Araçları A.Ş adlı şirketi kurarak, yatırımların artacağını açıklamıştı.

Togg, 2023 yılı içerisinde 20 bin araç üretmeyi hedeflerken, Tesla tarafında modeller yurt dışından gelecek. ABD’den gelen araçlara ek olarak yüzde 60 vergi koyan Türkiye, 2018 yılında Tesla ile sorun yaşamıştı. 2023 yılında Tesla araçların Şangay’dan gelmesi ve ek olarak 20 vergi uygulanması bekleniyor.

Model Y Avrupa ülkelerinde 60 bin Euro olarak satılıyor. Bu da günlük kurda yaklaşık olarak 1.1 milyon TL anlamın geliyor. Model Y, yüzde 60 ÖTV ve yüzde 18 KDV ile karşılaşacak böylece fiyatı ortalama olarak 2 milyon 77 bin TL bandında olacak. Model 3 ise Avrupa ülkelerinde 49 bin Euro olarak satılıyor. Bu model Türkiye pazarına girerken yüzde 60 ÖTV, yüzde 20 ek gümrük vergisi ve yüzde 18 de KDV eklenerek gelecek. Bu da yaklaşık 2.2 milyon TL’lik bir satış fiyatına denk gelir. Bu rakamlara bir de nakliye ücreti eklenecek.

Tesla, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir ve Konya’da 13 şarj istasyonu inşa edecek. 150 kW veya 250 kW’lık yüksek hızlı şarj özelliği bulunan Tesla Supercharger sayesinde sürücüler, 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarjla 320 kilometre gidebilecek. Togg da Trugo markası ile 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için çalışmalara başlamıştı. Böylece her iki büyük firma da rekabet için tam gaz hazırlıklara başladı.

2023 yılıyla beraber ülkemizin birçok yerinde elektrikli otomobiller göreceğimizden eminiz. Şu an için insanların aklında fiyatlar hakkında soru işareti bulunuyor. Bakalım 2023 yılı bizlere neler gösterecek.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarında Son Durum!