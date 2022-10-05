Tesla, ultrasonik sensörleri arabalarından tamamen kaldıracak, sadece kameralara güveniyor

Tesla’nın Otopilot özelliği, şirketin işlevselliği iyileştirme çabalarına rağmen son birkaç yıldır inceleme altındaydı. Tesla’nın sürücüsüz otomobil vizyonu, diğer otomobil üreticilerinden büyük ölçüde farklıdır. Sensörlere ihtiyaç duymadan tam özerklik, yalnızca yapay zeka ve standart kamera sensörlerinin saf gücü elde etmek istiyor.

Model 3 ve Model Y ile başlayarak şirket, 2023’te Model S ve Model X’in “düşürme” -(downgrade) almasıyla birlikte dünyadaki tüm ünitelerdeki ultrasonik sensörleri kaldıracak. Yine de Tesla, bunun Otopilot’un güvenliğini etkilemeyeceğini garanti ediyor ve bazı park etme özelliklerini geçici olarak sınırlar.

Şu an itibariyle Tesla otomobilleri, kameraların sınırlı kısa menzilli yetenekleri olduğundan, tümü park uygulamaları ve yakın nesneleri tespit etmek için kullanılan yaklaşık 12 ultrasonik sensör ve bir dizi kısa menzilli ses sensörü kullanıyor. Bazı uzmanlar bunun Otopilot’u en azından biraz etkileyeceğini, çünkü bu sensörlere arıza emniyeti olarak güvendiğini iddia ediyor.

Tesla’nın sensörler olmadan manuel ve otomatik park etme ile nasıl başa çıkacağı henüz görülmedi.