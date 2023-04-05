Ana SayfaOtomobilTesla Yeni Aracından 4 Milyon Adet Üretmeyi Planlıyor

Tesla Yeni Aracından 4 Milyon Adet Üretmeyi Planlıyor

Kaynaklara göre Tesla, yeni çıkaracağı en ucuz otomobilinden yılda 4 milyon adet üretmeyi planlıyor. Ayrıca satışların da çoğu Avrupa odaklı olacak gibi duruyor.

Cemre Yılmaz

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
2
tesla yeni arac 4 milyon uretim

Ford Türkiye’de Elektrikli Minibüs Üretecek

Ford Avrupa, 6 Nisan'da tanıtılması beklenen yeni bir elektrikli aracının -muhtemelen minibüs- kısa bir teaser...

Çin medyasıyla ilgili endüstri kaynaklarına göre Tesla, yaklaşmakta olan daha ucuz elektrikli aracından yılda 4 milyon adet üretmeyi planlıyor. Güya elektrikli araç, Model Y’nin daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak. Elon Musk ayrıca, şirketin 25.000 doların altında bir fiyat etiketi ve en az 400 km’lik bir menzil hedeflediğini açıkladı.

Toplam 4 milyonun 2 milyonu Meksika, Monterrey tesisinden çıkarken, Berlin, Almanya ve Şanghay, Çin’deki Gigafactories’in her biri yılda 1 milyon ünite piyasaya sürecek.

Model Y crossover’ın daha küçük bir versiyonu ABD’li alıcıların ilgisini çekmeyecek, bu nedenle Tesla muhtemelen Avrupa gibi denizaşırı pazarlara odaklanacak.

tesla yeni arac 4 milyon uretim planliyor

Ve Elon Musk, aracın bu yıl sonuna kadar sokaklara çıkacağına söz vermesine rağmen, analistler şüphelerini koruyor. Bu tür özellikleri ve 400 km’lik bir menzil sunarken fiyat etiketini 25.000 $‘a düşürmek, mevcut batarya fiyatlarıyla kolay bir iş değil. Tesla’nın teslim tarihleri konusundaki geçmiş performansını bildiğimiz için biz de nefesimizi tutmayacağız. Ancak ne zaman seri üretim gelirse, bunun elektrikli araç pazarını sonsuza dek değiştireceğinden emin olabilirsiniz.

-- Reklam --

Amnesia The Bunker Oyun İçi Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Frictional Games çıkaracağı yeni korku oyunu olan Amnesia The Bunker’dan yeni oyun...
Önceki İçerik
Ford Türkiye’de Elektrikli Minibüs Üretecek
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021