Tesla Yeni Aracından 4 Milyon Adet Üretmeyi Planlıyor

Çin medyasıyla ilgili endüstri kaynaklarına göre Tesla, yaklaşmakta olan daha ucuz elektrikli aracından yılda 4 milyon adet üretmeyi planlıyor. Güya elektrikli araç, Model Y’nin daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak. Elon Musk ayrıca, şirketin 25.000 doların altında bir fiyat etiketi ve en az 400 km’lik bir menzil hedeflediğini açıkladı.

Toplam 4 milyonun 2 milyonu Meksika, Monterrey tesisinden çıkarken, Berlin, Almanya ve Şanghay, Çin’deki Gigafactories’in her biri yılda 1 milyon ünite piyasaya sürecek.

Model Y crossover’ın daha küçük bir versiyonu ABD’li alıcıların ilgisini çekmeyecek, bu nedenle Tesla muhtemelen Avrupa gibi denizaşırı pazarlara odaklanacak.

Ve Elon Musk, aracın bu yıl sonuna kadar sokaklara çıkacağına söz vermesine rağmen, analistler şüphelerini koruyor. Bu tür özellikleri ve 400 km’lik bir menzil sunarken fiyat etiketini 25.000 $‘a düşürmek, mevcut batarya fiyatlarıyla kolay bir iş değil. Tesla’nın teslim tarihleri konusundaki geçmiş performansını bildiğimiz için biz de nefesimizi tutmayacağız. Ancak ne zaman seri üretim gelirse, bunun elektrikli araç pazarını sonsuza dek değiştireceğinden emin olabilirsiniz.