Tesla Yeni V4 Supercharger’larını Dağıtıyor

Tesla şimdi Avrupa çapında en yeni V4 Supercharger‘larını kuruyor ve bu ay onları açmayı planlıyor. Rapor, Hollanda’nın Harderwijk kentinden geliyor, ancak Avrupa’daki diğer bölgelerin V4 Supercharger‘ları ne zaman alacağından hâlâ habersiziz.

V4 Supercharger’lar mevcut 250 kW’lık V3 Supercharger’lardan çok daha hızlı. Hatta daha uzun kabloları var ve diğer elektrikli araç markalarıyla daha iyi çalışırlar. Tesla’nın şarj istasyonlarını Tesla sahibi olmayanlara açma politikası göz önüne alındığında, bu son kısım oldukça önemlidir.

Tasarım açısından, yeni şarj cihazları V3’ten daha farklı ve önemli ölçüde daha büyüktür.