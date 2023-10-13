Tesla’nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyeti azalıyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki elektrikli araç (EV) satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez 300.000 adedi aşarak kayda değer bir büyüme yaşadı. Elektrikli araç satışlarındaki bu artış, Hyundai/Kia, Nissan, Ford, Mercedes-Benz ve Volvo gibi elektrikli araç yelpazesini genişleten otomobil üreticilerinden kaynaklanıyor.

Cox Automotive’in verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde %6,1 ve ikinci çeyreğinde %7,2 olan elektrikli araç satışları, üçüncü çeyrekte toplam sektör satışlarının %7,9’unu oluşturdu. Genel satış rakamları bir önceki yılın çeyreğine kıyasla %50’lik bir artışı temsil ediyor.

Tesla uzun zamandır elektrikli araç pazarında önemli bir pazar payına sahip olsa da, bu yılın ilk çeyreğinde %61 olan payının %50’ye düştüğünü gördü. Mercedes-Benz gibi diğer otomobil üreticileri de önemli bir ilerleme kaydetti ve toplam satışlarının %15’i artık elektrikli araçlardan geliyor. Ford ve General Motors da elektrikli araç satışlarını artırdı, ancak toplam elektrikli araç satışları sırasıyla %4 ve %3 ile hala nispeten düşük.

Tesla’nın hakimiyeti önümüzdeki yıllarda daha da azalacak gibi görünüyor

Daha fazla büyük üretici EV portföylerini genişletmeye ve daha uygun fiyatlı seçenekler sunmaya devam ettikçe, Tesla’nın pazardaki hakimiyetinin daha da azalması bekleniyor. BYD, Zeekr ve Lucid gibi Çinli elektrikli araç markaları ilgi çekmekte ve cazip fiyatlarla rekabetçi paketler sunmaktadır. Tesla’nın merakla beklenen Cybertruck’ı bile Rivian, GM ve Ford gibi diğer elektrikli kamyonet üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşılaşabilir.

Tesla’nın pazar payı önemini korurken, çeşitli üreticilerin yeni elektrikli araç seçenekleri önümüzdeki yıllarda elektrikli araç dünyasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Tesla üçüncü çeyrekte 435.059 araç teslim etti ve yıl sonuna kadar 1,8 milyon adetlik bir hacim hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Buna karşılık, örneğin Kia, 2026 yılına kadar 1,6 milyon EV hedefine ulaşmayı planlıyor.