Tesla’nın Klasik Direksiyonu Ücretli Seçenek Olacak

Tesla’nın direksiyon destanının bittiğini düşündüğümüzde, şirket fikri bir kez daha canlandırmanın zamanının geldiğine karar verdi. Direksiyonun ilk fiyaskosunun ardından Tesla’nın teslim olması ve geleneksel bir yuvarlak direksiyon simidinin piyasaya sürülmesinin ardından dünya büyük bir rahatlama ile iç çekti. Tesla’nın mütevazi bir turta yediği ve her şeyin normale döndüğü umudu yeniden sağlandı. Peki bu mütevazi turta Tesla’nın klasik direksiyonunu ücretli bir seçenek olarak sunmasıyla son mu buluyor?

Hayır, bahsettiğimiz Tesla. İlk olarak şirket, halihazırda Model S veya Model X‘e sahip olan müşteriler için fazladan 700 $‘lık bir bombardıman gerektiren ve Tesla’nın bu seçeneğin 8 gün içinde tükeneceği kadar popüler olduğu kanıtlanan bir güçlendirme seçeneği sundu.

Yakın zamanda güncellenen Model S ve Model X‘in artık ilk müşterilere ulaşmasıyla Tesla, boyunduruğu tamamen düşürdü ve araçlar standart olarak yuvarlak direksiyon simidi ile geliyor. Bu noktada şirket dersini almış, müşterilerle boyunduruğun en iyi fikir olmadığı konusunda hemfikir olmuş ve yoluna devam etmiş görünüyordu.

Tesla direksiyonu geri döndü. Tesla bunu uzun uzun düşündü ve ilerlemenin en iyi yolunun boyunduruğu geri getirmek olduğuna karar verdi, ancak bu sefer bunun için müşterilerden ücret alacak. Evet, bunu doğru okudunuz – boyunduruk şu an itibariyle 250 dolarlık bir seçenek. Çünkü ücretsiz olduğunda, müşteriler bu konuda durmadan şikayet edeceklerdi, ancak fazladan ödeme yaptıklarında – görünüşe göre yapmayacaklar. ve bir şekilde bunun için 250 dolar talep etmek onu daha az tehlikeli hale getiriyor.

Boyunduruğun kendisi kötü bir fikir değil, aslında gelecekte daha birçok otomobilde göreceğimiz bir gelişme. Ancak Tesla, geleceği yaklaştırma ihtiyacı konusunda çok çaresiz, boyunduruğu bir hidrolik direksiyon kolonuna cıvataladı. 12 inçlik bir ekranı bir eşeğe bağlamak ve dünyaya artık Seviye 3 Otopilotuna sahip olduğunu söylemek gibi.

Yaralanmaya biraz tuz basmak için Lexus, elektrikli RZ 450e‘yi bir boyundurukla piyasaya sürdü, ancak iki uygulama daha farklı olamazdı. Lexus, değişken oranlı direksiyon rafına sahip telden direksiyon kullanır – düz İngilizce’de bu, sürücünün kollarının asla geçmesi gerekmediği anlamına gelir. Araba, hıza bağlı olarak direksiyon açısına karar verir, ne kadar yavaş giderseniz o kadar büyük açıya gidersiniz. Çok basit ve etkili. Tesla’nın uygulaması hala acı verici bir hata.

Tesla, FSD’yi birçok kez vaat ettiği gibi teslim etseydi, boyunduruğun tüm sorunu asla ortaya çıkmazdı. Sürücünün girdileri ikincil ve nadir olacak ve otomobilin direksiyona bakmasıyla boyunduruk, sürücünün ellerini dinlendirmesi için doğal bir yer olacaktır. Evet, kablosuz yönlendirme geliştirmek büyük miktarda paraya mal olur ve çok zaman alır, ancak sonuçlar devrim niteliğinde olabilir.

Tesla, devrim niteliğindeki bir vizyonerden, vaatler ve kaliteli ürünler arasında bir denge bulmak için mücadele eden bir şirkete dönüşüyor. Tesla olmadan elektrikli otomobil devrimine sahip olamazdık ya da en azından şu anki kadar gelişmiş olmazdı. Ancak şirket, başlangıç tutumunu seri üretim bir otomobil üreticisinin gerçekliğinden ayırmak için mücadele ediyor.