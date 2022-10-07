Tesla’nın Semi Truck Kamyonları nihayet 1 Aralık’ta yollara çıkıyor

Tesla’nın uzun zamandır beklenen Semi kamyonu (Semi Truck) birden fazla gecikmeyle karşı karşıya kaldı. Başlangıçta plan, 2019’da seri üretime başlamaktı, ancak birden fazla dış ve iç faktör bu tarihi ileriye itti. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın ana hatlarıyla belirttiği nedenlerden biri de, pandeminin neden olduğu tedarik zinciri kısıtlamasıydı.

Her neyse, nihayet teslimatların başlaması için bir tarih aldık ve bu tarih 1 Aralık. Bu, şirketin ilk müşterisi olan Pepsi Co.’ya ilk kamyon siparişinin teslim edileceği zamandır. Firma, 2017’de 100 kamyon sipariş etti ve nihayet bazılarını almak üzere. Diğer önemli büyük müşteriler arasında UPS ve Walmart bulunmaktadır.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Bu yılın Mayıs ayında Tesla, Semi için rezervasyonlar açtı ve standart model için 150.000 dolar ve 804 km’ye kadar özerkliğe sahip uzun menzilli seçenek için 180.000 dolar istedi.