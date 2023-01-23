Tesla’nın Süper Şarj Cihazı Magic Dock Sızdırıldı

Şirketinin Magic Dock olarak adlandırdığı şeyle birlikte en son Tesla Supercharger’ın görüntüleri Tesla Uygulamasında yayınlandı. Tesla, Avrupa’daki Supercharger ağını diğer elektrikli otomobil kullanıcılarına açmış olsa da, Kuzey Amerika’daki açılışı ertelendi.

Almanya’da Tesla, özel Tesla konektörlerine ve Tesla olmayan diğer elektrikli araçlar için daha büyük CCS konektörüne sahip Dual Supercharger’ları kuruyor. Bu, iki ayrı kablo anlamına gelir, ancak aynı anda yalnızca bir araba şarj edilebilir.

ABD versiyonunda tek bir kablo var gibi görünüyor, ancak değiştirilebilir bir CCS konektörüyle geliyor. Bu konektör de, Tesla bağlantı parçasının üzerine oturuyor,. Elbette Tesla bunu iyice düşündü ve gereksinimlere bağlı olarak doğru konektörü sabitleyen akıllı bir mekanik çözüm geliştirecek.

Peki Tesla neden otomatik ve değiştirilebilir bir CCS konektörü tasarlama zahmetine girsin? Ne kadar karmaşık olursa olsun, her Supercharger, iki şarj kablosundan çok daha ucuz olacak. Ekonomi burada kuralları belirler ve Tesla, özellikle fiyat indirimleri kampanyasına başladığını bizlere belli ediyor.

Tesla’nın Dual Supercharger yerine (Avrupa’da yaptığı gibi) Magic Dock çözümünü tercih etmesinin diğer bir nedeni de güçlendirme olasılığıdır. Magic Dock‘un büyük değişikliklere ihtiyaç duymadan eski Supercharger’lara takılması ihtimali vardır. Bu, ağı Tesla olmayan elektrikli otomobiller için çok daha hızlı ve çok daha düşük maliyetle açmak anlamına gelir.

Tesla’nın Supercharger ağını açması, Tesla halkı için olmasa da diğer elektrikli araç sahipleri için harika bir haber.