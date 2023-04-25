Tesla’nın Ücretsiz Süper Şarj Hizmetine Son!

Tesla’dan bahsetmeden bir gün geçirmek imkansız görünüyor. Fiyatlar düşmezse yükseliyor, marj karları düşüyor, ardından hisse fiyatları düşüyor. Resmi bir halkla ilişkiler departmanı olmayan ve dünyayı güncel tutmak için yalnızca tartışmalı CEO’suna güvenen bir şirket için oldukça önemli bir şey bu. Ancak fiyat değişimleri ile gündemden düşmeyen Tesla, şimdi de ücretsiz süper şarj hizmetine son vermeye çalışıyor.

Bu haberler, ilk Model S veya Model X‘ten birini satın alan öncü müşterilerin izniyle geliyor. Onlar, ömür boyu ücretsiz süper şarj teklifi ile cezbedildiler. Her Model S ve Model X, çalışana kadar Supercharger ağına ücretsiz erişime sahipti.

Tesla yeterince araba satmaya başladığında ve Model 3 piyasaya sürüldüğünde, şirket teklifi durdurdu. Arabalarını 2018’den önce satın alanlar ücretsiz şarj haklarını korudular, bu da hala ücretsiz şarj hakkı bulunan birkaç yüz bin Tesla’nın olduğu anlamına geliyor.

Tesla’nın ekonomisine zarar veriyor olmalı ki şirket bu yılın başlarında müşterilerini değerli avantajlarından uzaklaştırmaya çalıştı. Model S veya Model X’i ücretsiz Süper Şarjla takas eden herkese yeni bir arabada 5.000 $ ekstra indirim teklif edildi. Görünüşe göre pek çok kişi teklifi kabul etmedi.

Şirket şimdi ücretsiz süper şarj avantajlarından vazgeçmek isteyenlere ek bir avantaj sunuyor. Eski Tesla’yı yeni Model S veya Model X için takas eden herkese 6 yıl boyunca ücretsiz Süper Şarj verilecek. Şirket, bu teklife hak kazanmak için ya aracın yenisiyle takas edilmesi gerektiğini ya da ücretsiz süper şarjın mevcut araçtan kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu noktada, yeni bir Model S veya X satın almak isteyen ve eski Tesla’sını korumak isteyen herkesin bunu yapabileceği, ancak yapacak bir seçeneği olabileceği anlamına geliyor. Eski araba için ücretsiz şarjı saklayın veya yeni araba için alın, ancak yalnızca 6 yıl boyunca.

Kulağa ilginç bir anlaşma gibi geliyor. Mevcut Teslalar kesinlikle 2018’den öncekilerden çok daha iyi. Sorun şu ki, Elon’un kullanılmış modeller için çok daha düşük fiyatlarla sonuçlanan fiyat indirimi kampanyası sayesinde mevcut modeller daha ucuz. Öte yandan, 6 yıllık ücretsiz şarjı olan yeni bir Tesla’ya sahip olmak ve eskisini kilometrelerce sürerek bırakmak birçok sahip için mükemmel bir zamanlama olabilir.