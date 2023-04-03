Tesla’nın Yeni Rakibi Maserati Quattroporte Folgore

2024 Maserati Quattroporte, mevcut modelden oldukça farklı olacak. Stil, mevcut Maserati GranTurismo ile büyük ölçüde aynı kalırken, Quattroporte aynı anda bir değil iki aracın yerini alacak.

Yeni Quattroporte, içten yanmalı Maserati sedanın sonu anlamına geliyor – 2024 modeli yalnızca elektrikli araç olarak satışa sunulacak. Aynı zamanda, yeni Quattroporte yalnızca eski modelin değil, küçük kardeşi Ghibli’nin de yerini alacak.

Bu doğru, Maserati gelecekteki Quattroporte’u mevcut modelden biraz daha küçük yapmaya karar verdi ve aynı zamanda Ghibli’nin fişini çekiyor. Tamamen elektrikli 2024 Quattroporte, iki modelin yerini alacak ve boyutuna gelince, veda ettiğimiz iki aracın tam ortasına oturacak.

Yeni Quattroporte, Maserati çatısının GranTurismo Folgore ve Grecale Folgore’dan sonra üçüncü elektrikli otomobili olurken, yeni sedan sadece elektrikli aktarma organı ile sunulan ilk otomobil olacak. Maserati, imzası niteliğindeki aracının yalnızca elektrikli bir versiyonunu sunan ilk İtalyan süper otomobil üreticisi olmak için cesur bir adım atıyor. Şirketin 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli otomobilleri satma konusunda iddialı bir planı var ve yeni Quattroporte gelecek yeniliklerin bir işareti.

Maserati, Stellantis Group’un bir parçasıdır ve bu nedenle çok çeşitli elektrikli araç bileşenlerine erişime sahiptir. Yeni araç, STLA Medium platformu üzerine kurulu olacak ve 5,2 metreden kısa ve 4,9 metreden uzun boyuyla hem Tesla Model S hem de Porsche Taycan ile rekabet edecek mükemmel bir konuma sahip olacak. Maserati Quattroporte ayrıca 1.000’den fazla HP’ye sahip yeni bir aktarma organına sahip olacak – bu, rakiplerine ayak uydurmak için çok fazla güç.

Destekleyici STLA platformu ve boyutları, yeni Quattroporte’nin gelecekteki Alfa Romeo Giulia ile pek çok ortak noktası olacağını gösteriyor. Tamamen elektrikli Giulia da 2024’te geliyor ve Quadrifoglio versiyonunun yaklaşık 1.000 HP’ye sahip olduğu söyleniyor.

GranTurismo Folgore, 215.000 $‘ın üzerindeki fiyat etiketiyle Maserati serisinin en üstünde yer alırken, yeni Quattroporte daha düşük bir segmentte rekabet edecek şekilde fiyatlandırılacak. Şirket, müşterilerin ilk elektrikli sedanı 2024’te satışa çıktığında 150.000 $ ödemekten mutlu olacağına inanıyor. Türkiye’deki durumu ve fiyatı ise henüz belli değil.