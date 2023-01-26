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Tesla’nın Yeni Yazılım Güncellemesi Ne İçeriyor?

Yeni yazılım güncellemesi yayınlayan Tesla, otomobillerine direksiyon simidi ısıtma gibi birçok özellik getirdi.

Cemre Yılmaz

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Bazen bazı markaların telefon üretme işimi olur. Geçmiş dönemde pek çok söylenti olarak çıkan Tesla...

Tesla, direksiyon simidinin otomatik olarak ısıtılmasını ve Nöbetçi Modu aydınlatmasını sağlayan yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yazılımın sürümü 2023.2.0.5 adıyla yayınlandı ve her arabaya ulaşması birkaç gün süreceğe benziyor.

Direksiyon simidinin otomatik ısıtılması, klima kontrolünde ayarlanan sıcaklığı hesaba katıyor ve ısıtma yoğunluğunu ortam sıcaklığına göre ayarlıyor.

Nöbetçi Modu etkinken “gözetim sistemi” etkinleştirildiğinde, sistem farlara hafifçe aydınlatma sağlayacak. Aydınlatma, 60 saniye sonra veya aracın kilidi açıldığında duracak. Yağmacıları ve hırsızları Nöbetçi Modunun aktif olduğu ve kameraların kayıt yaptığı konusunda uyarmanın akıllıca bir yolu doğrusu. Ayrıca, etrafınızda olup biteni görmek için etrafta bir şeyler olup bittiğine dair sizi uyarmanın da bir yolu.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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