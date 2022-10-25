Tesla’nın yeni yazılım güncellemesi şarj verimliliğini artırıyor

Tesla, arabalarına 2022.40.1 etiketli yeni bir yazılım güncellemesi göndermeye başladı. Şu anda yayılıyor ve bu güncelleme bir dizi çeşitli geliştirmeyle birlikte geliyor.

Belki de en önemlisi, hem Tesla Supercharger’ı hem de diğer Tesla DC olmayan hızlı şarj cihazlarını kullanırken şarj verimliliğinde vaat edilen bir gelişmedir. Bunun nedeni, şirketin her bir şarj istasyonunun güç çıkışını hesaba katmak için termal kontrolleri güncellemesidir.

Tesla güncelleme ile ilgili şöyle diyor:

“DC hızlı şarj sırasında, termal sistem kontrolleri, her şarj istasyonunun güç kapasitesi için optimize edilerek hem şarj hem de yolda akü ön koşullandırma verimliliğini iyileştirir. Bu, hızlı şarj süresi ve düşük enerji maliyetleri ile sonuçlanır.”

Böylece en azından kağıt üzerinde daha hızlı şarj ve daha düşük enerji maliyetleri elde edersiniz. Bu kombini kim istemez ki? Daha sonra, şirket bir Sürücü Kapısı Kilit Açma Modu geçişi ekledi – etkinleştirilirse, tüm kapıların kilidini açmak ve aynı anda bagajı açmak için sürücü kapısındaki kilit düğmesini basılı tutmanıza izin veriyor. Düğmeye yalnızca bir kez basarsanız, sürücü kapısının kilidi açılır ve başka bir şey olmaz.

Devam ederken, artık Nöbetçi Modu ve Köpek Modu’nu aynı anda etkinleştirebilirsiniz ve bunu yaparsanız alarm sesleri devre dışı bırakılır, ancak olası bir sorun olduğunda yine de uyarılırsınız. Nöbetçi Modu yine de video kaydı yapar ve kaydeder, sadece yüksek sesli alarm köpeğinizi korkutacak şekilde çalmaz.

Son olarak, yerleşik medya oynatıcı artık radyo istasyonu logolarını göstererek aradığınızı bulmanızı kolaylaştırabilir.

Her zaman olduğu gibi, yazılımın piyasaya sürülmesi biraz zaman alacaktır, bu da her yerdeki tüm araçların bunu almasının birkaç gün (hatta haftalar) olabileceği anlamına gelir.