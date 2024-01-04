Tetris 2024 Yılında İlk Defa Bir Çocuk Tarafından Bitirildi!

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1984 yılında piyasaya sürülen ve 90’lı yıllara damgasını vuran Tetris oyunu ilk defa bir çocuk tarafından bitirildi. Tetris daha evvel yapa zeka tarafından bitirilmişti ancak insan eli ile tam 39 yıl sona ilk defa tamamlanabildi. Bunu başaran ise 13 yaşında Willis Gibson adında Amerikalı bir çocuk oldu.

Tetris 2024 Yılında İlk Defa Bir Çocuk Tarafından Tamamlandı!

Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma eyaletinde yaşamını sürdüren Willis Gibson Tetris’i tamamlayan ilk kişi oldu. Tetris’i bitirdiği anları Youtube’da paylaşan Blue Scuti takma adı ile tanınan Gibson, 38 dakikada oyunu bitirdi. 157. seviyeye geldiğinde oyunda yanlış hamle yaptığını düşünen Blue Scuti önce üzülüyor ve ardından oyunun çöktüğünü yani oyunu bitirdiğini anlıyor. Videoda görüldüğüne göre Willis Gibson 999.999 puan ile oyunu tamamlıyor. Blue Scuti’nin Tetris’i tamamlama anlarını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Tetris Bitirme Videosu 2024

Willis Gibson’ın Tetris oynamaya başlaması 2 yıl kadar önce gerçekleşmiş ve bu zamana kadar olan süreçte Tetris’te büyük başarılar elde etmişti. Gibson, Dünya Şampiyonası yarı finallerinde de Tetris oyununda rekor kırmıştı. Şimdi ise oyunda kill screen yani ölüm ekranını gören bir başka deyişle oyunu bitiren ilk kişi oldu. Tetris piyasaya sürüldüğü günden bu yana yalnızca yapay zeka tarafından bitirilebilmişti.

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Blue Scuti Tetrisi Nasıl Bitirdi?

Willis Gibson’ın onlarca yıldır başarılamayan Tetris oyununu bitirmesi tüm dünyada konuşuldu. Bu başarısında kullandığı oyun kumandasının da etkisi olduğu düşünülmekte. Blue Scuti’nin kullandığı kumandada hiper dokunma ile yuvarlama tekniği bulunuyor ve bu özellikler de daha hızlı hareket edilmesini sağlıyor.

2 yıl kadar önce Tetris oynamaya başlayan Gibson, Youtube’da bu oyunu görerek başladığı için bu başarı anlarını da önce Youtube’da paylaştığını aktardı. Gibson, daha önce Tetris turnuvalarına katılarak pek çok başarı elde etmişti. Willis Gibson bu başarısını Aralık ayında kaybettiği babasına adadığını belirtti.

Tetris Hakkında

Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan ve Aleksey Pajitnov’un da aralarında bulunduğu bir ekip ile geliştirilen Tetris 1984 yılında piyasaya sürüldü. Nintendo, Microsoft, PlayStudios, Spectrum HoloByte, EA Mobile, Tandy Corporation, Vanguard Works tarafından yayınlanan bu oyun 90’lı yılların en popüler oyunlarından biri idi. Tetris, bilgisayarda oynanabildiği gibi bu oyuna özel cihaz da üretilmişti. Oyun, Tetris olarak anılan bu oyun aleti ile de popülerliği yakalamıştı. Falling block puzzle game ve strateji video oyunu türlerinde olan Tetris, 90’lı yıllarda çocukluğunu geçirmiş hemen herkes tarafından bilinmekte ve beğenilmektedir.