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Tevva Elektrikli Kamyonunun Seri Üretimine Başladı

Tevva, 7.5 tonluk elektrikli kamyonunun seri üretimine başladığını henüz duyuran İngiltere merkezli bir şirkettir.

Cemre Yılmaz

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tevva elektrikli kamyon

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Tevva, 7.5 tonluk elektrikli kamyonunun seri üretimine başladığını henüz duyuran İngiltere merkezli bir şirkettir. Kendi sınıfında Birleşik Krallık’ta tasarlanmış ve üretilmiştir, bu nedenle büyük bir anlaşmadır. Tesis Londra Thames Freeport’ta yer almaktadır.

Tevva’nın yeni aracını kullanan firmalardan biri de Royal Mail olan 7.5 tonluk TIR, sipariş verenlere teslim ediliyor. Kamyonun kendisi, 105 kWh aküsünü kullanarak 15 adede kadar Euro-palet taşıyabilir. Bir şarjla 227 km’ye kadar çıkabiliyor ve %90’a kadar şarj olması yaklaşık 5 saat sürüyor. Bu nedenle kamyon, son kilometre denilen ve şehir içi teslimat türleri için idealdir.

Tamamen elektrikli versiyona ek olarak Tevva, özerkliği tek bir şarjla 570 km’ye çıkaran hidrojenle çalışan bir genişletici sunuyor. Hidrojen tankının yeniden doldurulması yaklaşık 10 dakika sürer.

Tevva, bu yıl yaklaşık 1.000 adet üretip sevk etmeyi planlıyor ve kamyon, yalnızca İngiltere’de değil, Avrupa genelinde yollarda olacak şekilde her türlü sertifikayı aldı.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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