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The Boys Yeni Sezonu İlk Fragmanı Geldi! The Boys 4. Sezon Ne Zaman?

ABD yapımı süper kahraman temalı dizi The Boys 4. sezonu ilk fragmanı ile tutkunlarına yeniden “merhaba” dedi. Peki The Boys 4. sezon ne zaman?

Emine Emre

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The Boys Yeni Sezonu İlk Fragmanı Yayımlandı! The Boys 4. Sezon Ne Zaman?
The Boys Yeni Sezonu İlk Fragmanı Yayımlandı! The Boys 4. Sezon Ne Zaman?

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İlk 3 sezonu ile milyonlarca izleyiciye ulaşan The Boys 4. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri yapımı süper kahraman odaklı dizinin 1 buçuk dakikalık ilk tanıtım videosu, kısa sürede yalnızca Twitter (X) üzerinden 20 milyona yakın kez izlendi. Diğer sosyal mecralardaki izleyici rakamları ile birlikte fragmanın izlenme sayısı 50 milyon kişiye ulaşıyor.

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The Boys resmi Twitter (X) hesabı tarafından yayımlanan tanıtım videosunu; “4. sezon tam bir isyan. Çocuklar, kemerlerinizi bağlayın, 2024’e Amazon Prime Video ile geliyoruz” ifadesiyle paylaştı. İşte 1 buçuk dakikalık o fragman:

Kısa sürede binlerce yorum ve yüz binlerce beğeni alan videonun ulaştığı izlenme sayısı, dizinin ilk 3 sezonunun da üzerinde bir izlenme rakamına ulaşacağı beklentisini doğurdu. Garth Ennis ile Darick Robertson’ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizinin yeni sezonu için yapımcıların da beklentisi büyük.

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Yeni Sezon Tanıtım Videosu Hakkında İzleyici Yorumları

Dün yayımlanan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan The Boys’un 4. Sezonu fragmanı sonrasında binlerce kişi, dizinin yeni sezonu ile ilgili olarak paylaşımlarda bulunmaya başladı. İşte izleyicilerin şahsi sosyal medya hesaplarından belirttikleri görüşlerden bazıları:

“Fragman son derece güzel olmuş. Fragmandan anladığım, Black Noir geri geliyor gibi. Sadece bana öyle gelmiş olamaz herhalde. Bakalım, yeni birkaç tanıtım videosu daha gelecektir dizi çıkmadan önce, o zaman anlarız.”

“Umarım Homelander bu sezon hapse girer çünkü o kötü bir adam ve kötü adamlar asla kazanamaz.”

İlk 2 sezonu tam anlamıyla efsane bir diziydi. 3üncü sezonunun ilk bölümleri için de aynı şeyi söyleyebilirim ancak sonrasında kaliteyi bozdular. Yeni sezonda inşallah toparlamışlardır, fragmanı beğendim. Ancak tadında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Umarım 4.sezon son sezonu olur ve final yapar.”

“The Boys’un yeni fragmanı çıktı ve 3 gün sonra yeni Grand Theft Auto fragmanı gelecek, bu hafta baş döndürücü oluyor doğrusu.”

The Boys 4. Sezon Ne Zaman Yayına Girecek?

Dizinin yeni sezonunun yayına girme tarihi ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, dizinin 2024 yılı içerisinde Amazon Prime Video da ekrana geleceği netlik kazandı. Kesin tarihin ise bu ay içerisinde duyurulabileceği ön görülüyor.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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