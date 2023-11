The Day Before Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzde hayatta kalma oyunları son zamanlarda oldukça popüler hale gelmeye başladı özellikle filmlerin etkisi ile birlikte hayatta kalma oyunları bir hayli talep görmeye başladı bu oyunlar arasında yerini alan The Day Before yakın zamanda çıkması beklenen oyunlardan birisi. Bugünkü yazımızda sizlere The Day Before sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak The Day Before’nin kısaca konusundan bahsedelim sizlere; The Day Before ölümcül bir virüs sonrası Amerika’da geçen bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkacak. Hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz bu oyunda bizleri oldukça farklı olaylar bekliyor olacak.

The Day Before Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 55 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ve üstü

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 55 GB depolama alanı

The Day Before 7 Aralık 2023 tarihinde çıkış yaparak 39.99 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak ve çıkacağı platformlar şu şekilde; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve PC platformlarında yer alacak.