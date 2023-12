The Day Before Yeni Ekran Görüntüleri Geldi

FNTASTIC tarafından geliştirilen ve Mytona Fntastic tarafından 7 Aralık Perşembe günü itibariyle; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayınlanacak olan devasa çok oyunculu çevrim içi nişancı oyunu The Day Before nihayet geliyor. Çıkıp çıkmayacağı tartışmalı olan, pek çok oyuncunun ümidi kestiği ve çıkış tarihi birkaç kez ertelenen hayatta kalma zombi oyunu The Day Before yeni ekran görüntüleri ile gamerları heyecanlandırdı.

The Day Before Yeni Ekran Görüntüleri Dikkat Çekici

Oyuncuların uzun zamandır beklediği ve çıkış süreci yılan hikayesine dönüşen The Day Before, “asla çıkmayacak” diyenleri utandırmak üzere. Çıkış tarihinin sürekli ertelenmesi ve yayımlanan fragmanlarının beklenenin ötesinde sinematik ögeler içermesi, “böyle bir oyunun hiç geliştirilmediğine dair” spekülasyonları bile beraberinde getirmişti.

Piyasaya sürülmesi 2023’ün sonunu bulan oyuna dair nihayet kesin tarih geçtiğimiz ay açıklanmış ve The Day Before’un 7 Aralık da oyuncularla buluşacağı kaydedilmişti. Bu duyuru sonrasında dahi oyun sektöründe pek çok kişi oyunun çıkış tarihine şüpheyle bakmaya devam ediyordu. Verilen tarihe son 5 gün kala oyundan yeni görseller geldi. Bu görsellerden bazılarına birlikte göz atalım…

The Day Before Sistem Gereksinimleri

Oyunun piyasaya çıkmasına sayılı günler kala The Day Before minimum sistem gereksinimleri de netleşti. İşte yapımın gereksinim duyduğu en düşük donanımlar:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD eş değeri

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD eş değeri

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD (Preferred), HDD (Supported), Düşük Kalite Ayarları

The Day Before Yorumları ve Fiyatı

Oyun hakkında olumsuz yorumlar, medyaya servis edilen son görüntüler ile rafa kalkmaya başladı. Gamerlar, oyundan paylaşılan ekran görüntülerini son derece beğendi. Hali hazırda Steam de istek listesine eklenebilen oyunun fiyatı ise henüz duyurulmadı. Oyuncuların The Day Before görselleri ile ilgili olarak şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Çıkmaz, çıkmaz dediler ama sonunda geliyor gibi. Bu top da buradan dönmez gibi artık. Üstelik görüntülere bakılırsa oyun çok iyi. İnşallah oluşturdukları beklentinin karşılığını verebilirler.”

“Halen içimde bu oyun patlayacak diye bir his var. Ya kuruntu yapıyorum ya da son dakika bir sıkıntı bahane edecekler yine.”

“The Day Before piyasaya çıkar ve beklentilerin üzerinde iyi olursa – ki öyle görünüyor -, oyuncuları olumlu anlamda ters köşe yapan ender yapımlardan biri olacak.”