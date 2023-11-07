Geliştiriciliğini ve yayıncılığını Embark Studios’un yaptığı The Finals’ın açık betası sona erdi. Dün itibari ile sona eren açık betaya yoğun ilgi vardı. Oyuncuların büyük zevk aldığı açık beta sorunsuz şekilde tamamlanması ile sınıfı geçti. The Finals açık betası 7,5 milyon oyuncuya ulaşarak önemli bir eşiği de atlamış oldu.

The Finals Açık Betası 7,5 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen birinci şahıs nişancı oyunu The Finals için Ekim ayı sonunda açık betaya çıkıldı. Bu yıl oyuncularla buluşması beklenen The Finals açık beta etabını başarıyla tamamladı. 7,5 milyon oyuncunun katılım gösterdiği açık beta sonrasında oyun geliştirici Embark Studios, resmi sosyal medya hesaplarından bir teşekkür gönderisi yayımladı.

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PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak oyunun geliştirici ekibinin bu denli başarılı bir iş ortaya koyması sosyal medya ve oyun forumlarında da takdirle karşılandı.

The Finals Açık Betası Nasıl Geçti, Oyuncular Ne Dedi?

The Finals açık betası sorunsuz şekilde tamamlandı. Açık beta olmasına rağmen herhangi ciddi bir sorun ile karşılaşılmaması oyuncuları memnun etti. Üstelik katılım beklenenin de üzerinde oldu, buna rağmen oyunda bir aksilik vuku bulmadı. Oyuncuların The Finals için genel olarak olumlu olan görüşlerine de göz atmak gerekirse:

“Açık beta olmasına rağmen pek sorun görmedim. Optimizasyonu da iyi idi. Oynarken çok eğlendik arkadaşlarla.”

“Sunucularda sorun var sanmıştım ancak hiçbir problem yok. Oyun beklentimin çok üzerinde iyi olmuş, hemen çıksın lütfen.”

“Hem PC de hem de PS5’te oynadım ve sorun çıkmadı. Son derece eğlenceli oyun. Bir an evvel çıkmasını bekliyorum.”

“Oyun çok eğlenceliydi. Geleceğin en iyilerinden biri olabilir.”

“30 FPS de takılı kaldı ben de oyun ancak genel olarak bu sorunu pek kimse yaşamamış anlaşılan. Sorun benim PC ile alakalıydı herhalde, bilemedim.”

“Hilelerle, optimizasyon sorunlarıyla karşılaşanlar olmuş fakat bende bu durumlardan hiçbiri yaşanmadı. Gayet keyifli oyun, keşke daha uzun sürseydi açık beta.”

The Finals Sistem Gereksinimleri

The Finals ne zaman çıkacak sorusu henüz net olarak cevap bulmadı ancak oyunun 2023 yılı sona ermeden gamerlar ile buluşması bekleniyor. The Finals sistem gereksinimleri (minimum) ise şu şekilde: