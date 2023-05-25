The Flash Filminin Son Fragmanı Yayınlandı!

Flash’ın çoklu evrenler arasında macerasını konu alan The Flash filmi için son fragman yayınlandı.

DC Evreninin sevilen süper kahramanı Flash, vizyona girecek olan filmi ile beraber büyük bir başarı elde etmeyi umuyor. Özellikle 2023 yılında çıkan süper kahraman filmlerine bakıldığı zaman şu ana kadar vizyona giren filmlerin beklenen performansı veremediği söylemek pek yanlış sayılmaz. Durum bu haldeyken The Flash filminin performansı oldukça önemli oluyor.

Korku filmlerine yaptığı yönetmenlikle bilinen Andy Muschietti imzasıyla hayata geçirilen, zaman zaman Hollywood’da birçok skandalın ortasında yer alan Ezra Miller’ın Flash’e hayat verdiği The Flash filminde sevdiklerinin hayatını kurtarma pahasına her şeyi yok etmekle yüz yüze gelen karakteri konu alıyor.

16 Haziran 2023 tarihinde ülkemizde vizyona girecek olan The Flash, şimdiden süper kahraman evrenini sevenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

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