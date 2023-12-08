Uzun zamandır heyecanla beklenen The Game Awards 2023 bu gece yapıldı. Gecede, yılın en iyi oyunu ödülünü Baldur’s Gate 3 kazandı. GOTY 2023 haricinde 5 dalda daha ödül alan oyunun yanı sıra gecede Alan Wake 2 de 3 dalda ödül kazanarak güzel bir etkinlik geçirdi. The Game Awards 2023’te oyunlar hakkında pek çok yeni detay da öğrenildi. Ayrıca oyun çıkış tarihlerinden yeni oyunlara kadar onlarca detay oyun kamuoyu ile paylaşıldı. İşte oyunlar hakkında çıkan yeni bilgiler…

The Game Awards 2023’te Oyunlar Hakkında Çıkan Yeni Bilgiler

Etkinlikte duyurulan bilgiler maddeler halinde şu şekilde:

Baldur’s Gate 3, Xbox Series S|X için çıktı.

The Finals’ın çıktığı duyuruldu.

çıktığı duyuruldu. Final Fantasy XVI için 2 yeni DLC gösterildi.

No Man’s Sky geliştiricisi Hello Games, Light no Fire adında yeni bir oyun duyurdu. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz devasa bir açık dünyası olacak.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Unreal Engine 5’te geliştirilen Soulslike oyunu Black Myth Wukong , 20 Ağustos 2024’te çıkacak.

, 20 Ağustos 2024’te çıkacak. Old Gods of Asgard ve Alan Wake 2 ekibi sahnede yer aldı.

ve Alan Wake 2 ekibi sahnede yer aldı. Arkane’in geliştirdiği Marvel Blade oyununun fragmanı yayımlandı.

Lightspeed Studios, AAA açık dünya oyunu Last Sentinel’i duyurdu. Projede eski Rockstar çalışanları da yer alıyor.

Dishonored’ın geliştiricisi Arkane, Blade oyunu geliştirdiğini duyurdu. Yetişkinlere yönelik bir şekilde yapacaklarını söylediler.

geliştirdiğini duyurdu. Yetişkinlere yönelik bir şekilde yapacaklarını söylediler. Defalarca ertelenen Skull and Bones için yeni çıkış tarihi duyuruldu: 16 Şubat 2024

için yeni çıkış tarihi duyuruldu: 16 Şubat 2024 Kojima’nın yeni korku oyunu OD duyuruldu. OD için tanıtım yayımlandı. Kojima, OD’yi yeni bir medya olarak tanımlıyor. Oyunu, Xbox Game Studios ile birlikte geliştirdiklerini açıkladı. Projede ünlü yönetmen Jordan Peele de var.

Life is Strange geliştiricileri Lost Records adında yeni bir oyun duyurdu. Oyunun 2024 yılının son aylarında çıkması planlanıyor.

adında yeni bir oyun duyurdu. Oyunun 2024 yılının son aylarında çıkması planlanıyor. Black Myth Wukong’un Steam ve Epic sayfası açıldı. Çıkış tarihi 20 Ağustos 2024 olarak duyuruldu.

Rise of the Ronin’in 22 Mart 2024’te çıkacağı duyuruldu. Dragon’s Dogma 2 ile aynı gün çıkıyor.

22 Mart 2024’te çıkacağı duyuruldu. Dragon’s Dogma 2 ile aynı gün çıkıyor. Ori’nin geliştiricisi Moon Studios aksiyon / rol yapma türündeki yeni oyunu No Rest For the Wicked’ı tanıttı.

Kemuri adında oyun duyuruldu.

Senua’s Saga Hellblade 2, 2024’te geliyor. İlk gün Game Pass’te.

2024’te geliyor. İlk gün Game Pass’te. Matthew McConaughey sahneye çıktı ve seslendirme kadrosunda yer aldığı bir bilim kurgu oyunu duyurdu. Oyunun adı: Exodus olarak açıklandı. Eski Bioware ve Naughty Dog çalışanları tarafından geliştiriliyor.

olarak açıklandı. Eski Bioware ve Naughty Dog çalışanları tarafından geliştiriliyor. Untitled Goose Game’in geliştiricisi yeni oyunu Big Walk’u duyurdu.

God of War Ragnarok için Valhalla DLC’si duyuruldu. Roguelike tarzı ücretsiz bir DLC ve 12 Aralık’ta geliyor.

için Valhalla DLC’si duyuruldu. Roguelike tarzı ücretsiz bir DLC ve 12 Aralık’ta geliyor. Kratos’u canlandıran Christopher Judge sahneye çıktı ve geçen seneki konuşmasıyla ilgili şaka yaptı; “Geçen yılki konuşmam, bu yıl çıkan Call of Duty’nin campaign modundan daha uzundu.”

Dave the Diver x Dredge duyuruldu.

duyuruldu. Dead Cells’in geliştiricisi yeni oyunu Windblown’ı duyurdu.

Assassin’s Creed’in VR oyunu Nexus’tan bir tanıtım yayınlandı.

Inscryption’ın geliştiricisi Pony Island 2’yi duyurdu.

duyurdu. Brothers: A Tale of Two Sons Remake duyuruldu.

Tamamen oyuncuların oylarıyla seçilen Oyuncuların Sesi Ödülü’nü de Baldur’s Gate 3 aldı.

Oyun Oscarları 2023’te oyunlar hakkında duyurulan bilgilere SEGA’nın yeni oyunları ile son verelim. SEGA, gecede beş yeni oyun duyurdu: