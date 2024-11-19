The Game Awards 2024 adayları belli oldu. Oyun dünyasının en prestijli ödül töreninde pek çok kategorinin en iyileri ortaya çıkacak. 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan törende; 2024’ün en iyi oyunu, en iyi oyun yönetimine ve sanat yönetimine sahip olan oyunlar, bağımsız oyun alanının zirvesi, en iyi aile oyunu ve benzeri gibi pek çok kategoride oyunlar yarışacak. İşte The Game Awards 2024 için yarışacak oyunlar…
The Game Awards 2024 Adayları Belli Oldu!
Sektörde her yıl düzenlenen ve oyun dünyasının en önemli ödül töreni olan The Game Awards 2024’te de düzenleniyor. Oyun dünyasının en iyilerinin belirleneceği törende yarışacak olan oyunlar belli oldu. 2024 yılı üst düzey oyun anlamında çok bereketli bir sene olmadı ancak yine de öne çıkan yapımlar elbette mevcut.
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Final Fantasy 7 Rebirth, Astro Bot ve Black Myth: Wukong’un bu yılın en beğenilen ve öne çıkan oyunlardan bazıları olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim pek çok kategoride bu oyunlar aday olarak yer almakta. Özellikle Final Fantasy 7 Rebirth ve Astro Bot oyunları tam 7 kategoride aday gösterilmiş durumda.
Ödül Töreni Ne Zaman ve Nasıl Oy Kullanılır?
The Game Awards 2024 ödüd töreni 13 Aralık 2024 tarihinde ve Türkiye saati ile 03:30 – 07:00 arasında gerçekleştirilecek ve 2024’ün en iyi oyunu da dahil olmak üzere yılın en iyileri ödüllerine kavuşacak. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz yılın en iyi oyunu Baldur’s Gate 3 olmuştu. Yılın oyunu ödülü seçilirken siz oyun severler de oy kullanabilirsiniz. Bunun için The Game Awards resmi web sitesinden “oy kullan” butonuna tıklayarak tercihinizi belirtebilirsiniz. Buradan oy verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Oy kullanmak için kayıt olmanız gerektiğini de hatırlatalım.
Kategoriler ve Adaylar
The Game Awards 2024 ödülleri için çeşitli kategorilerde yarışacak aday oyunlar aşağıdaki gibidir…
The Game Awards 2024 Yılın Oyunu Ödülü adayları:
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Metaphor: ReFantazi
En İyi Oyun Yönetimi Ödülü adayları:
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü adayları aşağıdaki gibidir:
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantanzio
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
En İyi Sanat Yönetimi Ödülü adayları şu şekilde listelenebilir:
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Metaphor: ReFantazio
- Neva
The Game Awards 2024 En İyi Müzik Ödülü adayları:
- Astro Bot
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
En İyi Ses Tasarımı Ödülü için adaylar:
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Senua’s Saga: Hellblade 2
- Silent Hill 2
En İyi Performans Ödülü aday listesi:
- Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure
- Briana White, Final Fantasy VII Rebirth
- Humberly González, Star Wars Outlaws
- Luke Roberts, Silent Hill 2
- Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2
Games for Impact (Sosyal bir anlam/ mesaj içeren oyun) adayları:
- Closer the Distance
- Indika
- Neva
- Life is Strange: Double Exposure
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: Zau
En İyi Devam Eden Oyun adayları:
- Destiny 2
- Diablo IV
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Helldivers 2
En İyi Bağımsız Oyun adayları:
- Animal Well
- Balatro
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
En İyi İlk Bağımsız Oyun Ödülü adayları:
- Balatro
- Animal Well
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun ödülü adayları aşağıdaki gibidir:
- AFK Journey
- Balatro
- Pokémon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
The Game Awards 2024 En İyi Topluluk Desteği Ödülü adayları
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Erişilebilirlikte İnovasyon Ödülü adayları:
- Call of Duty: Black Ops 6
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Star Wars Outlaws
En İyi Sanal Gerçeklik/ Artırılmış Gerçeklik Oyunu Ödülü adayları:
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard’s Wrath 2
- Batman: Arkham Shadow
- Metal: Hellsinger VR
- Metro Awakening
En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü adayları:
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
The Game Awards 2024 En İyi Aksiyon/ Macera Oyunu adayları:
- ASTRO BOT
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
En İyi RPG oyunu:
- Dragon’s Dogma 2
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantazio
The Game Awards 2024 En İyi Dövüş Oyunu ödülü adayları aşağıdaki gibidir:
- Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)
- Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)
- Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)
- MultiVersus (Player First Games/WB Games)
- Tekken 8 (Bandai Namco)
En İyi Aile Oyunu adayları:
- Princess Peach: Showtime!
- Astro Bot
- Super Mario Party Jamboree
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- The Plucky Squire
En İyi Strateji Oyunu adayları:
- Frostpunk 2 (11 Bit Studios)
- Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)
- Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)
- Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)
The Game Awards 2024 En İyi Spor/ Yarış Oyunu Ödülü adayları:
- F1 24
- EA Sports FC 25
- NBA 2K25
- Top Spin 2K25
- WWE 2K24
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Super Mario Party Jamboree
- Tekken 8
- Warhammer 40K: Space Marine 2
En Çok Beklenen Oyun
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Grand Theft Auto VI
- Metroid Prime 4: Beyond
- Monster Hunter Wilds
En İyi Uyarlama Ödülü adayları:
- Arcane
- Fallout
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
The Game Awards 2024 Yılın İçerik Üreticisi adayları:
- CaseOh
- IlloJuan
- Techno Gamerz
- TypicalGamer
- Usada Pekora
En İyi Espor Oyunu adayları:
- DOTA 2
- Counter-Strike 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
En İyi Espor Oyuncusu adayları:
- 33 – Neta Shapira
- Aleksib – Aleksi Virolainen
- Chovy – Jeong Ji-hoon
- Faker – Lee Sang-hyeok
- ZyWoO – Mathieu Herbaut
- ZmjjKk – Zheng Yongkang
En İyi Espor Takımı Ödülü adayları:
- Bilibili Gaming (League of Legends)
- Gen.G (League of Legends)
- NAVI (Counter-Strike)
- T1 (League of Legends)
- Team Liquid (DOTA 2)