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The Game Awards 2024 adayları belli oldu. Oyun dünyasının en prestijli ödül töreninde pek çok kategorinin en iyileri ortaya çıkacak. 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan törende; 2024’ün en iyi oyunu, en iyi oyun yönetimine ve sanat yönetimine sahip olan oyunlar, bağımsız oyun alanının zirvesi, en iyi aile oyunu ve benzeri gibi pek çok kategoride oyunlar yarışacak. İşte The Game Awards 2024 için yarışacak oyunlar…

The Game Awards 2024 Adayları Belli Oldu!

Sektörde her yıl düzenlenen ve oyun dünyasının en önemli ödül töreni olan The Game Awards 2024’te de düzenleniyor. Oyun dünyasının en iyilerinin belirleneceği törende yarışacak olan oyunlar belli oldu. 2024 yılı üst düzey oyun anlamında çok bereketli bir sene olmadı ancak yine de öne çıkan yapımlar elbette mevcut.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Final Fantasy 7 Rebirth, Astro Bot ve Black Myth: Wukong’un bu yılın en beğenilen ve öne çıkan oyunlardan bazıları olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim pek çok kategoride bu oyunlar aday olarak yer almakta. Özellikle Final Fantasy 7 Rebirth ve Astro Bot oyunları tam 7 kategoride aday gösterilmiş durumda.

Ödül Töreni Ne Zaman ve Nasıl Oy Kullanılır?

The Game Awards 2024 ödüd töreni 13 Aralık 2024 tarihinde ve Türkiye saati ile 03:30 – 07:00 arasında gerçekleştirilecek ve 2024’ün en iyi oyunu da dahil olmak üzere yılın en iyileri ödüllerine kavuşacak. Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz yılın en iyi oyunu Baldur’s Gate 3 olmuştu. Yılın oyunu ödülü seçilirken siz oyun severler de oy kullanabilirsiniz. Bunun için The Game Awards resmi web sitesinden “oy kullan” butonuna tıklayarak tercihinizi belirtebilirsiniz. Buradan oy verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Oy kullanmak için kayıt olmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Kategoriler ve Adaylar

The Game Awards 2024 ödülleri için çeşitli kategorilerde yarışacak aday oyunlar aşağıdaki gibidir…

The Game Awards 2024 Yılın Oyunu Ödülü adayları:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazi

En İyi Oyun Yönetimi Ödülü adayları:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü adayları aşağıdaki gibidir:

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantanzio

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

En İyi Sanat Yönetimi Ödülü adayları şu şekilde listelenebilir:

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

The Game Awards 2024 En İyi Müzik Ödülü adayları:

Astro Bot

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

En İyi Ses Tasarımı Ödülü için adaylar:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

En İyi Performans Ödülü aday listesi:

Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Briana White, Final Fantasy VII Rebirth

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2

Games for Impact (Sosyal bir anlam/ mesaj içeren oyun) adayları:

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

En İyi Devam Eden Oyun adayları:

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

En İyi Bağımsız Oyun adayları:

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

En İyi İlk Bağımsız Oyun Ödülü adayları:

Balatro

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

En İyi Mobil Oyun ödülü adayları aşağıdaki gibidir:

AFK Journey

Balatro

Pokémon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

The Game Awards 2024 En İyi Topluluk Desteği Ödülü adayları

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Erişilebilirlikte İnovasyon Ödülü adayları:

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

En İyi Sanal Gerçeklik/ Artırılmış Gerçeklik Oyunu Ödülü adayları:

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü adayları:

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

The Game Awards 2024 En İyi Aksiyon/ Macera Oyunu adayları:

ASTRO BOT

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En İyi RPG oyunu:

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

The Game Awards 2024 En İyi Dövüş Oyunu ödülü adayları aşağıdaki gibidir:

Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames)

Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco)

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)

MultiVersus (Player First Games/WB Games)

Tekken 8 (Bandai Namco)

En İyi Aile Oyunu adayları:

Princess Peach: Showtime!

Astro Bot

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

En İyi Strateji Oyunu adayları:

Frostpunk 2 (11 Bit Studios)

Age of Mythology: Retold (World’s Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)

Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse)

Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)

The Game Awards 2024 En İyi Spor/ Yarış Oyunu Ödülü adayları:

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40K: Space Marine 2

En Çok Beklenen Oyun

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

En İyi Uyarlama Ödülü adayları:

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

The Game Awards 2024 Yılın İçerik Üreticisi adayları:

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

En İyi Espor Oyunu adayları:

DOTA 2

Counter-Strike 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

En İyi Espor Oyuncusu adayları:

33 – Neta Shapira

Aleksib – Aleksi Virolainen

Chovy – Jeong Ji-hoon

Faker – Lee Sang-hyeok

ZyWoO – Mathieu Herbaut

ZmjjKk – Zheng Yongkang

En İyi Espor Takımı Ödülü adayları: