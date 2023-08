The Killer Filminden İlk Fragman Geldi!

Günümüzün en popüler yönetmenlerinden olan David Fincher, psikolojik aksiyon ve gerilim filmi olan The Killer ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen The Killer için ilk fragman yayınlandı.

Sinema tarihine Fight Club, Seven ve Gone Girl gibi kült eserleri katmış olan David Fincher, uzun süredir beklenen yeni filmi The Killer ile beyazperdeye dönüyor. İlk olarak 28 Ekim tarihinde beyazperde de yayınlanacak olan The Killer, 10 Kasım tarihinde ise Netflix üzerinden sinemaseverlerle ile buluşacak. Sonbahar aylarında sinemaseverler için böyle güzel bir filmin geliyor olması gerçekten heyecan verici.

The Killer, ahlaki pusulanın olmadığı bir dünyada kaybolan profesyonel bir suikastçının hikayesini konu ediyor. Yalnız, soğuk ve pişmanlıktan arınmış olan bir adam, acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmaktadır. Yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmeye başlayan ve bu hayattan vazgeçip geçmemek konusunda kararsız kalan katil, kendisine verilen son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur.

The Killer filminin ilk fragman videosundan sonra sinemaseverler büyük bir beklentiye girdi. Özellikle bir süredir psikolojik aksiyon ve gerilim türünde pek film karşımıza çıkıyor. Bu tarzda bir filmin özellikle de David Fincher ile beyazperdeye gelecek olması gerçekten heyecan verici.

Senaryosunda Andrew Kevin Walker’ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Tilda Swinton ve Sophia Charlotte gibi usta isimler karşımıza çıkacak. Psikolojik gerilim filmlerini seviyorsanız, kesinlikle The Killer kaçırmamanızı öneriyoruz.

