Warner Bros. Çok Beklenen Filmlerin Vizyon Tarihini Erteledi!

Dünyanın en iyi yapım şirketlerinden olan Warner Bros. hali hazırda takvimde yayınladığı bazı önemli yapımların vizyon tarihini devam eden Oyuncular Birliği grevi nedeniyle erteledi.

Warner Bros, Dune:Part Two 2024 yılına ertelenirken Godzilla x Kong: The New Empire ve The Lord Of The Rings: The War of Rohirrim filmlerini 2024 yılı içerisindeki vizyon tarihleri ileri bir tarihe aldı.

Ünlü yapım şirketinden gelen açıklamaya göre filmlerin yeni vizyon tarihi şu şekilde;

Dune: Part Two – 15 Mart 2024

Godzilla x Kong: The New Empire – 12 Nisan 2024

The Lord of the Rings: The War of Rohirrim – 13 Aralık 2024

Warner Bros. tarafından açıklanan yeni vizyon tarihleri sinemaseverleri üzse de, yapımların büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Filmlerin vizyona girmesi ile beraber salonları tamamen dolması bekleniyor.

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