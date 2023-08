Last of Us Dizisi 4 Sezon Olabilir!

Son zamanların en iyi dizi yapımlarından olan Last of Us, ikinci sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar devam ederken dizi yönetmeninden dizinin beklenenden uzun süreceği ve 4 sezon olacağı konusunda bilgi geldi.

HBO’nun yapımcısını olduğu ve Pedro Pascal ve Bella Ramsay’in başrollerinde olduğu Last of Us, kısa zamanda adını en iyi diziler listene yazdırmayı başardı. 2023 yılıyla beraber yayında hayatına başlayan dizi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Dizinin yönetmeni verdiği bir röportajda;

“ikinci sezon, üçüncü sezon veya dördüncü sezon için ne gerektiği konusunda prensip tartışması yapsak bile HBO’nun her zaman iyi niyetle çalıştığını ve dizinin yaratıcı değerine yakışır bir bütçe sağlayacaklarını söyleyebilirim.”

İfadelerini kullandı. Konuşmasının devamında her ne kadar 4 sezon olarak da belirtsem, dizi ilerleyen şartlara göre 3 sezon veya 5 sezonda devam edebileceğini izleyenlere aktardı.

Last of Us dizinin ikinci sezonu, pS4 için piyasaya sürülen The Last of Us Part 2’nin tamamımı kapsamayacak. Tüm gelişmeler doğrultusunda en karlı izleyicilerin çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

