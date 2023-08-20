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Exxen ve Exxen Spor Abonelik Fiyatları Zamlandı!

Acun Ilıcalı tarafından hizmete açılan ve kısa zamanda ülkemizde geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Exxen, içerisinde birçok farklı tür yapımı barındırıyor. Reklamlı ve reklamsız paketler ile beraber karşımıza çıkan Exxen, bugün itibaren yeni fiyatlarını açıkladı.

İbrahim Özbek

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exxen zamlandı

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Dijital platformların en sık kullanılanlarından olan Exxen, abonelik fiyatlarını zamladı. Exxen ile beraber Exxen Spor abonelik fiyatları da değişti.

Acun Ilıcalı tarafından hizmete açılan ve kısa zamanda ülkemizde geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Exxen, içerisinde birçok farklı tür yapımı barındırıyor. Reklamlı ve reklamsız paketler ile beraber karşımıza çıkan Exxen, bugün itibaren yeni fiyatlarını açıkladı.

Sporseverler için içerisinde Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa müsabakalarını izleyiciler ile buluşturan Exxen Spor içinde artık yeni fiyatlar geçerli olacak. Birçok kullanıcı fiyatlardan daha çok içeriklerin azaldığı yönünde sosyal medyada şikayetlerini dile getiri.

exxen zamlandı

Yeni Exxen ve Exxen Spor Abonelik Fiyatları Şu Şekilde;

PaketEski FiyatYeni Fiyat
Reklamlı Aylık Exxen64,90 TL84,50 TL
Reklamsız Aylık Exxen89,90 TL116,90 TL
Reklamlı Yıllık Exxen658,80 TL844,80 TL
Reklamsız Yıllık Exxen898,80 TL1168,80 TL
Reklamlı Aylık Exxen Spor144,90 TL118,50 TL
Reklamsız Aylık Exxen Spor169,90 TL220,90 TL
Reklamlı Yıllık Exxen Spor1428,00 TL1884,00 TL
Reklamsız Yıllık Exxen Spor1668,00 TL2208,00 TL

Yapılan zamlarla beraber kullanıcılar, Exxen özelinde farklı içerikleri görmek istediklerini dile getirdi. İlerleyen dönemlerde farklı yapımların Exxen içerisinde yer almasını bekliyoruz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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