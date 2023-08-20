Exxen ve Exxen Spor Abonelik Fiyatları Zamlandı!

Dijital platformların en sık kullanılanlarından olan Exxen, abonelik fiyatlarını zamladı. Exxen ile beraber Exxen Spor abonelik fiyatları da değişti.

Acun Ilıcalı tarafından hizmete açılan ve kısa zamanda ülkemizde geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Exxen, içerisinde birçok farklı tür yapımı barındırıyor. Reklamlı ve reklamsız paketler ile beraber karşımıza çıkan Exxen, bugün itibaren yeni fiyatlarını açıkladı.

Sporseverler için içerisinde Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa müsabakalarını izleyiciler ile buluşturan Exxen Spor içinde artık yeni fiyatlar geçerli olacak. Birçok kullanıcı fiyatlardan daha çok içeriklerin azaldığı yönünde sosyal medyada şikayetlerini dile getiri.

Yeni Exxen ve Exxen Spor Abonelik Fiyatları Şu Şekilde;

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Reklamlı Aylık Exxen 64,90 TL 84,50 TL Reklamsız Aylık Exxen 89,90 TL 116,90 TL Reklamlı Yıllık Exxen 658,80 TL 844,80 TL Reklamsız Yıllık Exxen 898,80 TL 1168,80 TL Reklamlı Aylık Exxen Spor 144,90 TL 118,50 TL Reklamsız Aylık Exxen Spor 169,90 TL 220,90 TL Reklamlı Yıllık Exxen Spor 1428,00 TL 1884,00 TL Reklamsız Yıllık Exxen Spor 1668,00 TL 2208,00 TL

Yapılan zamlarla beraber kullanıcılar, Exxen özelinde farklı içerikleri görmek istediklerini dile getirdi. İlerleyen dönemlerde farklı yapımların Exxen içerisinde yer almasını bekliyoruz.

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