Naughty Dog ve Iron Galaxy tarafından geliştirilen, Sony Interactive Entertainment tarafından da yayımlanan aksiyon macera oyunu serisi The Last of Us, o kadar beğenildi ki, dizi uyarlaması da geldi. 2023 yılı başında HBO Max’ta yayımlanmaya başlayan dizi, ülkemizde de Blu TV de izleyiciler ile buluşmuştu. İkinci sezonu heyecanla beklenen yapımın birkaç kez ertelenmesi hayranlarını üzdü. Önce ABD Yazarlar Birliği (WGA) sendikasının grev kararı nedeniyle ertelenen The Last of Us 2. Sezonu şimdi de Pedro Pascal’ın yoğunluğu sebebiyle ertelemeye maruz kaldı.

The Last of Us 2. Sezonu Pedro Pascal’ın Yoğunluğundan Ertelendi

2023 yılının son günlerine gelirken, The Last of Us 2. Sezonunun çekimlerinin başlaması gerekmekteydi. Bununla birlikte, Amerikan Yazarlar Birliği Writers Guild of America’nın geçtiğimiz Mayıs ayında aldığı grev kararı pek çok projeyi olumsuz etkiledi. Yaklaşık 6 ay boyunca devam eden grev sebebiyle onlarca proje gecikmeye girerken, bu projeler arasında The Last of Us’ın 2. sezonu da gecikmeden payını almıştı.

Grev kararının geçtiğimiz ay sona ermesinin ardından pek çok proje yeniden çekim için start verirken, The Last of Us 2. Sezonu çekimleri başlayamadı. Son gelen haber ise, Pedro Pascal’ın yoğunluğu sebebiyle çekimlerin bir süre daha gecikeceği yönünde. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta gündeme gelen son haber de, Fantastik Dörtlü de Reed Richards’ı Pedro Pascal’ın oynayacağı belirtilmişti. Bu gelişmeyi de Cepkolik okurları için haberleştirmiştik.

Oyunun ve Dizinin Tutkunları Kızgın!

Pedro Pascal’ın oyunculuğunu beğenen milyonlarca kişi, bununla birlikte ünlü oyuncunun pek çok projede aynı anda yer almasından muzdarip. Pedro Pascal’ın yüzünün eskidiğinden ve gerçekçiliğini yitirmeye başladığından dem vuran hayranlar, aynı zamanda bir projenin diğer bir proje nedeniyle ertelenmesinin de etik olmadığını savunuyor.

Oyunun ve dizinin hayranları ise Pedro Pascal’a daha da tepkili. Zaten birkaç bölümde yer alacak oyuncu sebebiyle projenin çekimlerinin bir kez daha ertelenmesini “kabul edilemez” bulan hayran kitlesi; yapım şirketi ile ünlü oyuncu arasında farklı bir projede rol almamasını sağlayıcı bir sözleşme olmamasını da şaşkınlıkla karşıladı. Bunun profesyonelce olmadığını ifade eden hayranlar, yaşadıkları hayal kırıklıklarını kişisel sosyal medya hesaplarından tepkili şekilde dile getirdiler.

The Last of Us 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte, ikinci sezonun 2024 yılının ilk yarısında gelmeyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.