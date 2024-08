Global çapta en popüler oyunlarından biri olan The Last of Us dizi versiyonu da oldukça beğenildi ve en popüler dizilerden biri oldu. Dizinin 2. sezonu ile ilgili gelişmeler heyecanla beklenirken, nihayetinde fragman geldi. The Last of Us 2. sezon’un ilk tanıtım videosu yayınlandı. İşte ayrıntılar…

The Last of Us 2. Sezon’un İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us, en popüler hayatta kalma oyunlarından biri olarak piyasada yer buluyor. Oyuncu tarafından oldukça beğenilen bu yapımın dizi versiyonu da 2023 yılında izleyiciyle buluştu. Dizinin 2. sezonunun ise 2025’te yayınlanması beklenmekte.

The Last of Us 2. sezonu severleri tarafından heyecanla bekleniyor ki, seveni de oldukça fazla diyebiliriz. HBO Max’da yayınlanan dizi hakkında yeni haberler merakla beklenirken kanaldan fragman geldi. HBO Max 2025 yılında yayınlayacağı yapımları tek bir fragmanda toplayarak izleyiciye gösterdi ve bu yapımların arasında The Last of Us da vardı. The Last of Us 2. sezon tanıtım videosu bu şekilde görüntülendi. Fragmandan anlaşılacağı üzere dizinin ikinci sezonu, oyunun ikinci partına odaklanmış durumda. The Last of Us 2. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tanıtım videosunda görüldüğü üzere Ellie ve Joel ayrı ayrı yerlerde ve Joel geçmişi ile yüzleşiyor. Merced tarafından hayat bulan Dina karakteri ilk defa görülmekte. Bunun yanı sıra Ellie’nin yaralı birinden kaçtığı, Tommy’nin ise Jackson toplumunu korumaya çalıştığı görülmekte. Dizide Bella Ramsey Elli’ye, Pedro Pascal ise Joel’e hayat verecek.

The Last of Us 2. sezonda Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Young Mazino (Jesse), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny), Gabriel Luna (Tommy) yer alacak. Daha önce çıkan haberlerden hatırlanacağı üzere oyunun Part 2’sindeki olay örgüsünün karmaşık olması hasebiyle The Last of Us Part 2 ikiye bölünerek dizide işlenecek.

The Last of Us 2. Sezonu Yayın Tarihi Ne Zaman?

The Last of Us 2. sezonun ilk kısmı 7 bölümden oluşacak ve 2. sezonun ikinci kısmı (3. sezon) ise 7 bölümden daha fazla olacak. Dizinin yapımcıları olan Craig Mazin ve Neil Druckmann’ın kararlarının bu şekilde olduğunu belirtebiliriz. Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ne zaman çıkacağı konusunda. The Last of Us 2. sezonun 2025 yılında izleyici ile buluşacağı bilinmekte ancak tam tarih henüz açıklanmış değil.